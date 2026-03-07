Δείτε πως διαμορφώθηκε η κατάταξη της Stoiximan GBL μετά τις νίκες της ΑΕΚ, της Καρδίτσας, του Άρη και του Περιστερίου.

H AEK επικράτησε με 100άρα του Προμηθέα (102-85), η Καρδίτσα νίκησε την Μύκονο και πήρε ανάσα, ενώ το Περιστέρι επικράτησε εντός έδρας του Πανιωνίου με 82-74.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Άρης που κέρδισε άνετα με του Αμαρουσίου με 102-76. Στο 10-7 ανέβηκαν οι γηπεδούχοι και είναι στην 5η θέση.

Αποτελέσματα -20η αγωνιστική

Σάββατο (07/03)

Κυριακή (08/03)

13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός

Κατάταξη

Ολυμπιακός 18-0 Παναθηναϊκός 15-3 ΑΕΚ 14-4 ΠΑΟΚ 11-5 Άρης 10-7 Περιστέρι 9-9 Μύκονος 7-11 Ηρακλής 7-10 Προμηθέας 6-12 Καρδίτσα 5-14 Πανιώνιος 5-13 Κολοσσός 5-13 Μαρούσι 4-15



Η επόμενη αγωνιστική 21η

Σάββατο (14/03)

16:00: Μαρούσι - Περίστερι

16:00: Μύκονος - Προμηθέας

18:15: ΠΑΟΚ - Άρης

Κυριακή (15/03)