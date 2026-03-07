Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΑΕΚ, Καρδίτσας, Άρη και Περιστερίου
Δείτε πως διαμορφώθηκε η κατάταξη της Stoiximan GBL μετά τις νίκες της ΑΕΚ, της Καρδίτσας, του Άρη και του Περιστερίου.
H AEK επικράτησε με 100άρα του Προμηθέα (102-85), η Καρδίτσα νίκησε την Μύκονο και πήρε ανάσα, ενώ το Περιστέρι επικράτησε εντός έδρας του Πανιωνίου με 82-74.
Επίδειξη δύναμης έκανε ο Άρης που κέρδισε άνετα με του Αμαρουσίου με 102-76. Στο 10-7 ανέβηκαν οι γηπεδούχοι και είναι στην 5η θέση.
Αποτελέσματα -20η αγωνιστική
Σάββατο (07/03)
Κυριακή (08/03)
- 13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
- 16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 18-0
- Παναθηναϊκός 15-3
- ΑΕΚ 14-4
- ΠΑΟΚ 11-5
- Άρης 10-7
- Περιστέρι 9-9
- Μύκονος 7-11
- Ηρακλής 7-10
- Προμηθέας 6-12
- Καρδίτσα 5-14
- Πανιώνιος 5-13
- Κολοσσός 5-13
- Μαρούσι 4-15
Η επόμενη αγωνιστική 21η
Σάββατο (14/03)
- 16:00: Μαρούσι - Περίστερι
- 16:00: Μύκονος - Προμηθέας
- 18:15: ΠΑΟΚ - Άρης
Κυριακή (15/03)
- 12:45: Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής
- 13:00: Πανιώνιος - Ολυμπιακός
- 16:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
@Photo credits: eurokinissi, (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.