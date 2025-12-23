Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι κοντά στο να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, κάτι που αποτελεί προσωπική του επιθυμία καταβάλλοντας σημαντική προσπάθεια στις τελευταίες του εμφανίσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο... κρύο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις με ανατροπή από το -14 πανηγυρίζοντας τη νίκη με 85-92 στην εκτός έδρας δοκιμασία για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Πέρα από τους Τσέντι Όσμαν και Τι Τζέι Σορτς, ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν με την εμφάνισή τους ήταν και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Τούρκο σέντερ να καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες στις πρόσφατες παρουσίσες του με τα πράσινα.

Ωστόσο, το ζήτημα της παραμονής του παραμένει το θέμα συζήτησης στο στρατόπεδο του τριφυλλιού. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μπορεί να βρισκόταν με το ένα πόδι στην πόρτα του εξόδου, αλλά έχει εκτιμηθεί από πλευράς Παναθηναϊκού το γεγονός ότι προσπαθεί και θέλει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό για να διεκδικήσει τη θέση του και τα λεπτά που του αναλογούν.

Η εμφάνισή του στο Κάουνας δεν είναι εκείνη που άλλαξε τόσο τα δεδομένα, όσο η τεράστια επιθυμία και προσπάθεια του ίδιου του παίκτη, όπως γίνεται γνωστό σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ακόμα και μετά το τέλος της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να ειπωθεί και στον αέρα της εκπομπής του «Gazz Floor by Novibet», τα πάντα ήταν στον αέρα χωρίς να έχει επηρεαστεί η απόφαση λόγω της εμφάνισης του στο Κάουνας.

Η θέληση που βγάζει, όμως, εντός των τεσσάρων γραμμών ο Γιούρτσεβεν είναι αυτή που τον βοηθάει να κεδίζει... πόντους, μιας και αποτελεί προσωπική του επιθυμία η παραμονη, με αποτέλεσμα να υπάρχει αισιοδοξία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ένα ακόμα επιχείρημα είναι πως και ο ίδιος ο Εργκίν Άταμαν δεν θέλει να ανακατέψει άλλο την τράπουλα του ρόστερ, ενώ εκθείασε τον παίκτη του και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έχει out στο συμβόλαιό του το οποίο εκπνέει σε 10 μέρες με τις εξελίξεις να αναμένονται πιο έντονες μέσα στις επόμενες μέρες.