Ερντέμ: «Ευχαριστώ τις παίκτριές μου, το πλάνο μας δούλεψε τέλεια»

Η Σελέν Ερντέμ ευχαρίστησε τις παίκτριες της μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος του Ολυμπιακού και πήρε τη νίκη στο πρώτο ματς των playoffs (90-70), έκανε το 3-0 και θέλει ένα ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα για να περάσει στους τελικούς. Ο Σελέν Ερντέμ μίλησε στην ΕΡΤ μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στο πλάνο της ομάδας της και των παικτριών της.

«Αρχικά, ειδικά αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε αρκετά και ακολουθήσαμε το πλάνο μας απόψε. Το πλάνο μας δούλεψε τέλεια. Οι παίκτριές μου ήταν πολύ καλές σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες. Και φυσικά συγχαρητήρια και στους Ολυμπιακού. Ευχαριστώ τις παίκτριές μου. Πολύ σημαντική νίκη, 3-0 τώρα. Χρειαζόμαστε μία νίκη για να πάμε στους τελικούς», ήταν τα λόγια της.

Μετά το τέλος του ματς, επίθεση δέχθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού κατά την αναχώρησή της από το κλειστό της Λεωφόρου. Η αστυνομία με τη σειρά της έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να τους απομακρύνει και να δώσει τέλος στο συμβάν.