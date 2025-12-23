Ο Ζοάν Πενιαρόγια πριν μπει στο γήπεδο για να προπονήσει την Παρτίζαν συναντήθηκε με τον αρχηγό της ομάδας Βάνια Μαρίνκοβιτς.

Το βράδυ της Δευτέρας (22/12) ο Ζοάν Πενιαρόγια προσγειώθηκε στο Βελιγράδι και πριν πάει την Τρίτη (23/12) στην πρώτη προπόνηση της Παρτίζαν συναντήθηκε με τον αρχηγό Βάνια Μαρίνκοβιτς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mozzart Sport, ο Ισπανός τεχνικός συναντήθηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου διαμένει με τον «κάπτεν» της ομάδας για περισσότερο από μια ώρα. Εκεί, φαίνεται πως συζήτησαν όλα τα θέματα του συλλόγου, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και τις συμπεριφορές των παικτών και το πως διαχειρίζονταν ως τώρα η ομάδα τις κρίσεις που συνάντησε.

Ασφαλώς και ο Μαρίνκοβιτς θα αποτελέσει έναν από τους ανθρώπους που θα συνεργαστεί πιο στενά ο προπονητής, δεδομένου ότι είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Μάλιστα, οι δυο τους συνεργάστηκαν υποδειγματικά στη Μπασκόνια, όπου ο Βάνια Μαρίνκοβιτς έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του καθοδηγούμενος από τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Βέβαια, στην Παρτίζαν ο Ισπανός τεχνικός θα συνεργαστεί και με τον Τζαμπάρι Πάρκερ με τον οποίο συνυπήρξε για δυο σεζόν στη Μπαρτσελόνα. Βέβαια, με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ θα χρειαστεί ενδεχομένως να κάνει μια μεγάλη κουβέντα, καθώς ως τώρα αποτελεί σκιά του εαυτού του. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου και θα πρέπει να βρει κίνητρο για να γυρίσει τον διακόπτη και να αποτελέσει «όπλο» και όχι... βαρίδι στην Παρτίζαν.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια την Τρίτη (23/12) βρέθηκε στο γήπεδο και θα καθίσει κανονικά στον πάγκο της ομάδας την Παρασκευή (26/12, 19:00) στον αγώνα που θα διεξαχθεί στην Belgrade Arena με αντίπαλο την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

