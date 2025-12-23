Παρτίζαν: Και επίσημα αντί-Ομπράντοβιτς ο Πενιαρόγια
Ήταν γνωστό πως ο Τζοάν Πενιαρόγια θα είναι ο αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, επιστρέφοντας στη EuroLeague μετά την απόλυσή του από την Μπαρτσελόνα.
Η Mozzartsport είχε αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.Το ρεπορτάζ ανέφερε πως Πενιαρόγια αναλαμβάνει την Παρτίζαν μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27, και το ύψος του συμβολαίου φτάνει τα 1.300.000 ευρώ.
Και ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση των Σέρβων για την έναρξη της συνεργασίας με τον Ισπανό head coach, ο οποίος έχει το δύσκολο έργο να την ανεβάσει στη βαθμολογία της Εuroleague, καθώς βρίσκεται μακριά από τα play in.
Đoan Penjaroja je novi trener KK Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025
🔗 https://t.co/KMAnqKkErQ#KKPartizan pic.twitter.com/irSHY6yP3G
