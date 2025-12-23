Παρτίζαν: Και επίσημα αντί-Ομπράντοβιτς ο Πενιαρόγια

Προπονητής της Παρτίζαν είναι και επίσημα ο Τζοάν Πενιαρόγια.

Ήταν γνωστό πως ο Τζοάν Πενιαρόγια θα είναι ο αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν, επιστρέφοντας στη EuroLeague μετά την απόλυσή του από την Μπαρτσελόνα.

Η Mozzartsport είχε αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.Το ρεπορτάζ ανέφερε πως Πενιαρόγια αναλαμβάνει την Παρτίζαν μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27, και το ύψος του συμβολαίου φτάνει τα 1.300.000 ευρώ.

Και ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση των Σέρβων για την έναρξη της συνεργασίας με τον Ισπανό head coach, ο οποίος έχει το δύσκολο έργο να την ανεβάσει στη βαθμολογία της Εuroleague, καθώς βρίσκεται μακριά από τα play in.

