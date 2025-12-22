Παραμένουν τα οικονομικά προβλήματα στη Μονακό: «Ο καιρός της υπομονής τελείωσε»

Η γαλλική λίγκα αναμένεται να πάρει αυστηρά μέτρα, αν η Μονακό δεν αποπληρώσει τα χρέη της, σύμφωνα με δημοσίευμα της «L'Equipe».

Τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τη Μονακό, φαίνεται πως θα τη δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Μιας και όπως ανέφερε σε κείμενό της η «L' Equipe», ο πρόεδρος της LNB, Φίλιπ Οσέρ αναμένεται να λάβει δραστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, στο δημοσίευμα αναφέρεται πως η Μονακό δεν έχει πληρώσει 340 χιλιάδες ευρώ ως salary tax για την περσινή σεζόν, που αφορά το συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς. Ενώ φέτος ο σύλλογος έχει ξεπεράσει το 40% των εξόδων που αφορά το μπάτζετ, κάτι που μεταφράζεται σε ακόμα 2.2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρέπει να πληρώσει.

Θυμίζουμε πως η Μονακό έχει δεχτεί ban μεταγραφών από τη EuroLeague για οφειλές, ενώ χρωστάει 500.000 σε ατζέντηδες. Ταυτόχρονα αναφέρονται και άλλα χρέη που αφορούν συμφωνίες του ιδιοκτήτη της Μονακό, Αλεξέι Φεντόρτισεφ και σχετίζονται με τα Media.

«Η εποχή της καλοσύνης και της υπομονής τελείωσε. Η Μονακό πρέπει να αντιδράσει γρήγορα, γιατί αλλιώς, για να είμαι ξεκάθαρος, το χέρι της λίγκας - και το δικό μου - δεν θα τρέμει» ανέφερε στη δική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της LNB, Φίλιπ Οσέρ.

Μάλιστα σημειώνεται πως αυτά τα χρέη μπορεί να σημάνουν και αποκλεισμό της Μονακό από τα playoffs του πρωταθλήματος, αν δεν αποπληρωθούν ως τις 31 Ιανουαρίου. Με τη μοναδική παράταση που μπορεί να πάρει το τελευταίο, να έχει να κάνει μονάχα ως το τέλος της regular season.