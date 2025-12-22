Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια, από το οποίο ξεκινάει ένα πολύ απαιτητικό 20ήμερο, που θα τον βρει κυρίως μακριά από το ΣΕΦ.

Το μεσημέρι της Κυριακής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, τα φώτα έπεσαν πάνω στον Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» και έδειξε πολύ θετικά δείγματα ενόψει της συνέχειας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως είναι απόλυτα ευχαριστημένος, αφού ο Μόρις είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Και μπήκε στην ομάδα στο πλέον κατάλληλο σημείο, μιας και το πρόγραμμα της φετινής σεζόν είναι αδυσώπητο.

Με τους Πειραιώτες να έχουν ένα πολύ απαιτητικό 20ήμερο, το οποίο μάλιστα θα τους βρει ως επί το πλείστον μακριά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός πήρε μία νίκη που χρειαζόταν από ψυχολογικής και βαθμολογικής άποψης, απέναντι στη Βιλερμπάν, ωστόσο πλέον καλείται να βρει «διπλά» σε δύσκολες έδρες, αρχής γενομένης από αυτήν της Βίρτους, μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα.

Κόντρα σε μία ομάδα που έχει ηττηθεί μονάχα μια φορά στην Μπολόνια για τη φετινή EuroLeague, ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει τα θετικά του αποτελέσματα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει ρεκόρ 9-7, έχοντας παιχνίδι λιγότερο μετά την αναβολή αυτού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, το οποίο θα οριστεί αργότερα μέσα στο 2026.

Είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θέλει να βελτιώσει τόσο την εικόνα του, όσο και το ρεκόρ του, αλλά για να το πετύχει, πρέπει να ψάξει νίκες σε δύσκολες έδρες. Καθώς μετά την Μπολόνια, ακολουθεί το ντέρμπι στο Telekom Center κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς και η έξοδος στην Κωνσταντινούπολη για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Στο ενδιάμεσο, οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν τα ταξίδια τους, έχοντας παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, ενώ σε αυτό το απαιτητικό τους πρόγραμμα θα υποδεχθούν μονάχα την Μπάγερν. Αντιλαμβάνεται κανείς πως το επόμενο 20ήμερο είναι κομβικό για τη συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να έχει επτά παιχνίδια στο καλεντάρι του, εκ των οποίων τέσσερα στα πέντε για την EuroLeague, μακριά από το ΣΕΦ.

Θυμίζουμε πως στη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Ολυμπιακός έχει το ρεπό του και έτσι, μετά την Μπολόνια θα μπορέσει να επικεντρώσει την προετοιμασία του στο ντέρμπι με τους «πράσινους», στις 2 Ιανουαρίου.

Τα επόμενα επτά παιχνίδια του Ολυμπιακού

26/12, EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός

02/01, EuroLeague: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

04/01, Stoiximan GBL: Άρης - Ολυμπιακός

06/01, EuroLeague: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

09/01, EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν

- Μπάγερν *11/01, Stoiximan GBL: Καρδίτσα - Ολυμπιακός

14/01, EuroLeague: Παρτίζαν - Ολυμπιακός

*Δεν έχει βγει επίσημα στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος