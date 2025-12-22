Μασιούλις για Αταμάν: «Μερικές φορές φαίνεται πως κάνει σόου αλλά είναι όλα μελετημένα - Αυτό είναι ικανότητα»

Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε για το παιχνίδι της Ζάλγκιρις απέναντι στον Παναθηναϊκό, την απουσία του Κώστα Σλούκα αλλά και τον Εργκίν Αταμάν.

Η Ζάλγκιρις ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, στη 18η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τόμας Μασιούλις να στέκεται τόσο στην απουσία του Κώστα Σλούκα για τους «πράσινους», στον τρόπο που έχει η ομάδα του για να προσπαθήσει να περιορίσει τον Κέντρικ Ναν, αλλά και στο κατά πόσο οι προπονητές, όπως αυτός και ο Εργκίν Αταμάν επηρεάζουν τις καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, ασκώντας πίεση.

Οι δηλώσεις του Μασιούλις

Για την απουσία του Σλούκα: «Σίγουρα χάνει εμπειρία και δημιουργικότητα, αλλά διαθέτει ταλαντούχους και έμπειρους παίκτες και χωρίς αυτόν. Οι υπόλοιποι θα ανταποκριθούν. Ο Σλούκας παίζει πολύ καλά φέτος, μοιράζει την μπάλα και κάνει καλύτερους τους άλλους, οπότε είναι απώλεια».

Για το αν θα επικεντρωθεί στο να περιορίσει τον Ναν: «Όλες οι ομάδες συγκεντρώνονται πολύ σε αυτόν, αλλά έχει μέσο όρο 20 πόντους. Υπάρχουν ιδέες και θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε. Αύριο θα φανεί πώς θα τα καταφέρουμε».

Για το δίλημμα αν κλείσει τον ηγέτη ή τους υπόλοιπους παίκτες: «Το καλύτερο είναι να μην του επιτρέψουμε να πάρει την μπάλα. Πιστεύω ότι πολλές ομάδες προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν γιατί είναι ελίτ παίκτης. Θα προσπαθήσουμε να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη μπάλα, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί»

Για τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού την περασμένη εβδομάδα και τα δυνατά του στοιχεία: «Όπως είπα εμπειρία. Έχουν τεράστια εμπειρία, ταλαντούχους παίκτες και η ομάδα τους καθοδηγείται από τους γκαρντ. Διαθέτουν ελίτ γκαρντ της EuroLeague, μπορούν να επιτεθούν και να αμυνθούν. Ιδιαίτερα κόντρα σε ισχυρές ομάδες και αντιπάλους Final Four, ξεχωρίζουν. Γι’ αυτό είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague φέτος».

Για το πώς διατηρεί τον ρυθμό των παικτών του: «Πάντα ξέρουμε ότι όσο πιο απλά γίνονται τα πράγματα, τόσο ευκολότερα τα καταφέρνουν οι παίκτες. Με τόσους αγώνες, μπορείς να μπερδευτείς αν προσπαθήσεις να κάνεις διαφορετικά σχήματα. Θέλουμε οι παίκτες να καταλαβαίνουν τα πάντα εύκολα και απλά, έτσι παίρνουν γρήγορα αποφάσεις».

Η ατάκα του Μασιούλις για Αταμάν

Για το αν είναι πιο ήρεμος από τον Αταμάν και πόσο επηρεάζει αυτό το ίδιο το παιχνίδι: «Τι είμαι εγώ στην EuroLeague για να πιέζω τους διαιτητές; Ξεκινώ από αυτή την πλευρά. Πού μπορεί να πιέσει ο Αταμάν και πού εγώ. Αν χρειαστεί, θα φαινόταν αστείο. Ο Αταμάν είναι έξυπνος, μερικές φορές φαίνεται ότι κάνει σόου, αλλά όλα είναι μελετημένα, υπολογισμένα και έξυπνα. Το χρησιμοποιεί αυτό, μπορεί όταν χρειάζεται να τραβήξει την προσοχή από την ομάδα και να την πάρει πάνω του. Αυτό είναι ικανότητα. Γι’ αυτό είναι τόσο έμπειρος προπονητής και καθοδηγεί μια τέτοια ομάδα».

Για τις απολύσεις προπονητών με αφορμή αυτήν του Χέρμπερτ: «Δεν θέλω να σχολιάσω πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Λυπάμαι για όσους βάζουν όλη τους την καρδιά και ψυχή, αλλά έτσι είναι η ζωή».

Για την παρουσία του Γκιεντράιτις στο ματς: «Θέλουμε να τον ελέγξουμε καλά και να είμαστε 100% σίγουροι ότι είναι υγιής».

Όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι για τον αυριανό αγώνα; «Ναι».