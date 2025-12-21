Ο Κώστας Σλούκας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Κώστα Σλούκα για το παιχνίδι απέναντι στη Ζάλγκιρις (23/12, 20:00) για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague..

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθήσει την ομάδα του Έργκιν Άταμαν στο Κάουνας για το μεγάλο ματς απέναντι στους Λιθουανούς (23/12, 20:00).

Ο Κώστας Σλούκας θα μείνει Αθήνα για θεραπείες με στόχο να είναι έτοιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό (2/1).

Θυμίζουμε πως ο Κώστας Σλούκας είχε αποχωρήσει τραυματίας από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρ, όμως παρόλα αυτά έπαιξε απέναντι στη Χάποελ δύο ημέρες μετά, καθώς αισθανόταν μόνο μικροενοχλήσεις.

Εν τέλει οι ενοχλήσεις έγιναν πιο έντονες, με τον Κώστα Σλούκα να τίθεται νοκ άουτ από το ταξίδι στο Κάουνας, ενώ στόχος, όπως προαναφέραμε, είναι να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στον Ολυμπιακό, στο μεγάλο ντέρμπι του ΟΑΚΑ (2/1).

