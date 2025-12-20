Μπαρτζώκας για Ντινγουΐντι: «Δεχτήκαμε κριτική γιατί δεν τον πήραμε, κανείς δε γνωρίζει τι παίκτη χρειάζεται μια ομάδα»

Η ατάκα του Γιώργου Μπαρτζώκα με χαρακτηριστικό του Σπένσερ Ντινγουΐντι, για το τι παίκτη χρειαζόταν τελικά ο Ολυμπιακός.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ιδιαιτέρως χαρούμενος για τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός, απέναντι στη Βιλερμπάν, ενώ στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου και στο τι λεγόταν για την ομάδα, σχετικά με τον γκαρντ.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον Σπένσερ Ντινγουΐντι που όπως τόνισε, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης αλλά δεν ταίριαζε με αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός και αναζητούσε στην αγορά.

Η αναφορά του Μπαρτζώκα στον Ντινγουΐντι

«Σε όλες τις ελληνικές ομάδες, κατά καιρούς, η γκρίνια αποτελεί χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας. Ο καθένας θέλει να πιστεύει ότι επηρεάζει τα πράγματα, να εκφράσει τη γνώμη του, να πει “γιατί δεν παίρνεις αυτόν τον παίκτη…”. Κανείς όμως δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι η χημεία μιας ομάδας και τι παίκτη χρειάζεται πραγματικά.

Έχω δεχτεί κριτική, για παράδειγμα, επειδή δεν πήραμε τον Ντινγουίντι. Είναι καλός παίκτης, δεν υπάρχει αμφιβολία. Παίζει στο 2-3. Τον χρειαζόταν όμως ο Ολυμπιακός, με το ρόστερ που έχει; Γιατί και η Μπάγερν αυτή τη στιγμή έχει οκτώ συνεχόμενες ήττες. Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα παραδείγματα, και δεν το λέω για να προσβάλω κανέναν.

Θέλω απλώς να πω ότι για να λειτουργήσει καλά μια ομάδα, υπάρχουν παράγοντες και παράμετροι που γνωρίζουν καλύτερα αυτοί που βρίσκονται μέσα σε αυτή. Ας δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς και στο τέλος να δούμε τι έχουμε καταφέρει».