Με την ίδια 12άδα που παρατάχτηκε απέναντι στη Βαλένθια, θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν ο Ολυμπιακός.

Με υποχρέωση νίκης στη 17η αγωνιστική της EuroLeague, o Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν (21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα ματς που δεν υπολογίζει ακόμα στον Μόντε Μόρις.

Ο Αμερικανός δηλώθηκε στο ρόστερ της Stoiximan GBL και αναμένεται να αγωνιστεί πρώτη φορά με τα «ερυθρόλευκα» απέναντι στον Κολοσσό, την προσεχή Κυριακή.

Για το παιχνίδι απέναντι στους Γάλλους, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε την ίδια ακριβώς 12άδα σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια.

Παραμένουν οι γνωστές απουσίες για τον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόρντ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ να έχουν τεθεί εκτός.

Η 12άδα του Ολυμπιακού