Η απόκτηση του Εντιαγέ ενίσχυσε την αθλητικότητα και την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, όμως παράλληλα συνεχίζει να αναδεικνύει ένα ακόμη ανοιχτό ζήτημα, εκείνο της θέσης «3».

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ενισχυθεί με την απόκτηση του Εμπαγιέ Εντιαγέ έπειτα από τρεις σεζόν όπου απέκτησε εμπειρία όντας παίκτης της Βιλερμπάν.

Ο Σενεγαλέζος ψηλός ανανέωσε πριν λίγες βδομάδες το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα, ωστόσο θα αποχωρήσει και θα γίνει κάτοικος Πειραιά παρά το ενδιαφέρον που είχε δείξει και η Μπαρτσελόνα. Οι Πειραιώτες του προσφέρουν συμβόλαιο για 1+1 χρόνο (δυνατότητα να μην τον κρατήσουν για δεύτερη σεζόν), όπου τον πρώτο χρόνο οι απολαβές του θα είναι 700 χιλιάδες ευρώ και τον δεύτερο 800 χιλιάδες, ενώ θα πληρώσουν και buy out ύψους 350 χιλιάδων στη γαλλική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία επιλογή ενός power forward που θα έχει θέση πίσω από τον Σάσα Βεζένκοβ με την απόκτηση του Εντιαγέ να προσθέτει στο ρόστερ ένα διαφορετικό αγωνιστικό χαρακτηριστικό, αλλά ταυτόχρονα αφήνει ένα ερωτηματικό να αιωρείται πάνω από τη σύνθεση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν: υπάρχει χώρος για ακόμη μία κίνηση στη θέση «3»;

Ο Εντιαγέ αποκτήθηκε ως «4άρι» και η παρουσία του στο «3» δεν μοιάζει να αποτελεί ρεαλιστική λύση. Ο βασικός λόγος είναι το μακρινό σουτ, το οποίο δεν αποτελεί το δυνατό σημείο του παιχνιδιού του. Ο Ολυμπιακός, επομένως, δεν βρήκε στο πρόσωπό του τον παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει παράλληλα τις ανάγκες των θέσεων «3» και «4», κάτι που σημαίνει πως η συγκεκριμένη ανάγκη παραμένει ανοιχτή. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούσαν περισσότερο ένα κομμάτι που θα μπορούσε να συμπληρώσει τον Σάσα Βεζένκοβ, προσθέτοντας αθλητικότητα, ένταση και κυρίως αμυντική δυναμική στη γραμμή των ψηλών. Σε αυτό το κομμάτι ο Εντιαγέ έχει ξεκάθαρα τα στοιχεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα.

Αυτό που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι υπό προϋποθέσεις, ο Εντιαγέ μπορεί να δώσει λεπτά και στη θέση «5». Ωστόσο, στη EuroLeague η συγκεκριμένη επιλογή αποκλείεται να αποτελέσει βασικό πλάνο, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός διαθέτει ήδη τρεις σέντερ πρώτης γραμμής. Αντίθετα, στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ πιθανότερο να τον δούμε να κατεβαίνει στο «5», ανάλογα φυσικά με τις ανάγκες κάθε αγώνα μιας και λόγω των περιοριμένων επιλογών θα χρειάζεται να μένει ένας ψηλός έξω. Η παρουσία του, λοιπόν, προσφέρει στον Γιώργο Μπαρτζώκα ένα ακόμη εργαλείο και τη δυνατότητα να δημιουργεί διαφορετικά σχήματα, χωρίς όμως να λύνει το ζήτημα της θέσης «3».

Κάπου εδώ βρίσκεται και η ουσία. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει τον παίκτη που θα συνδύαζε ιδανικά το «3» με το «4» και έτσι η ανάγκη για έναν ακόμη αθλητή στην περιφέρεια παραμένει υπαρκτή, όχι όμως απαραίτητα άμεση. Αυτό δεν σημαίνει πως θα υπάρξει άμεσα νέα μεταγραφή. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή δείχνει πως οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να ξεκινήσουν τη σεζόν με το υπάρχον υλικό και να αξιολογήσουν στην πράξη τις ανάγκες τους. Το ενδεχόμενο, όμως, μιας προσθήκης όταν βρεθεί το ιδανικό φιτ δεν πρέπει με τίποτα να αποκλειστεί. Άλλωστε, αυτή είναι μια τακτική που έχουμε δει να ακολουθείται και από άλλες ομάδες τα τελευταία χρόνια, όπως ο Παναθηναϊκός με την περσινή προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όταν οι συνθήκες της σεζόν ανέδειξαν μια ανάγκη που αρχικά δεν ήταν απαραίτητο να καλυφθεί.

Συνολικά, λοιπόν, η απόκτησή του ενισχύει σημαντικά την αθλητικότητα και την αμυντική ταυτότητα του Ολυμπιακού, αλλά δεν κλείνει όλα τα αγωνιστικά «μέτωπα». Η θέση «3» παραμένει ένα σημείο που αξίζει να παρακολουθείται και, ανάλογα με την εικόνα της ομάδας μέσα στη σεζόν, μπορεί να οδηγήσει σε μία ακόμη κίνηση.