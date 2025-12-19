Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα της νίκης με τη Χάποελ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82), για την 17η αγωνιστικη της EuroLeague, στο «Telekom Center Athens».
Η «πράσινη» ΚΑΕ, ανάρτησε την καθιερωμένη παρακάμερα, ξεχωρίζοντας τις στιγμές πίσω από τις κάμερες, καθώς και το πως έζησαν τη νίκη, οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, έφτασε τις 11 νίκες σε 17 αναμετρήσεις, «σκαρφαλώνοντας» στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα.
Επόμενη υποχρέωση για το «τριφύλλι» στην EuroLeague, το ματς στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις (23/12, 20:00).
Δείτε την παρακάμερα:
🎥 Behind The Scenes ☘️
A hard-fought win at home & all the behind-the-scenes moments, ready to relive it all, exclusively on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VXcX4 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/9Nyn88z4F5— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 19, 2025
