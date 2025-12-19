Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα της νίκης με τη Χάποελ

Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα της νίκης με τη Χάποελ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δημοσίευσε την καθιερωμένη παρακάμερα, έπειτα από τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82).

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82), για την 17η αγωνιστικη της EuroLeague, στο «Telekom Center Athens».

Η «πράσινη» ΚΑΕ, ανάρτησε την καθιερωμένη παρακάμερα, ξεχωρίζοντας τις στιγμές πίσω από τις κάμερες, καθώς και το πως έζησαν τη νίκη, οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, έφτασε τις 11 νίκες σε 17 αναμετρήσεις, «σκαρφαλώνοντας» στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα.

Επόμενη υποχρέωση για το «τριφύλλι» στην EuroLeague, το ματς στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις (23/12, 20:00).

 

Δείτε την παρακάμερα:

