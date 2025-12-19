Με οργανωμένους φιλάθλους και των δύο ομάδων θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Παναθηναϊκού - Ηρακλή για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση προχώρησαν οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Από τη μία η «Θύρα 13» και από την άλλη η «Αυτόνομη Θύρα 10» συμφώνησαν να υπάρξει κοινή παρουσία οργανωμένων φιλάθλων στο «Telekom Center Athens»!

Αν μη τι άλλο είναι κάτι που θα έχει να συμβεί πολύ καιρό στο πρωτάθλημα της GBL, δηλαδή να υπάρχουν οργανωμένοι και των δύο ομάδων στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα αναμένονται 300-350 φίλοι του Ηρακλή στην Αθήνα οι οποίοι θα πάρουν θέση στο πάνω διάζωμα του γηπέδου για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των οργανωμένων των δύο ομάδων, καθώς πέρυσι είχαν δώσει το «παρών» στο «Ιβανώφειο» οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι του πρωταθλήματος για την Α1 Γυναικών.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί το Σάββατο (20/12) στις 18:15 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από την ΕΡΤ Σπορ 2.