Ο Ματίας Λεσόρ ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ με ένα εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα.

Ο Ματίας Λεσόρ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και μετά το χαμένο λέι απ του Χέιζ - Ντέιβις απογειώθηκε, χαρίζοντάς μας ένα τρομερό φόλοου κάρφωμα.

Αυτή είναι από τις φάσεις που ο Ματίας Λεσόρ έβγαζε κατά κόρον πριν τον τραυματισμό και με αυτό τον τρόπο δείχνει το πόσο καλά είναι αθλητικά.