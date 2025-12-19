Ο Κώστας Σλούκας διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, κάτι που έχει αποτυπωθεί με τον πλέον εμφατικό τρόπο στον τομέα της δημιουργίας!

Μνημειώδη είναι τα φετινά επιτεύγματα του αρχηγού του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague!

Μπορεί σε λιγότερο από έναν μήνα να κλείσει 36 χρόνια ζωής, μπορεί να έχει «φάει» με το κουτάλι τα παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης εδώ και σχεδόν 15 χρόνια, αλλά όπως αποδεικνύεται, η φλόγα παραμένει άσβηστη μέσα του. Παίζει σαν να έχει να αποδείξει πράγματα, πραγματοποιώντας τη μία καλή (ενίοτε και εντυπωσιακή) εμφάνιση μετά την άλλη.

Στην αναμέτρηση με την Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν εκείνος που άναψε την σπίθα προκειμένου να βρουν οι «πράσινοι» το μομέντουμ και να πάρουν την διαφορά της νίκης. Σημείωσε 8 σερί πόντους, έφερε την ομάδα του σε θέση ισχύος και απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι στα δύσκολα θα είναι (πάντα) εκεί για να αναλαμβάνει πάντα δράση.

Αν και φέτος σκοράρει κατά μέσο όρο 10.3 πόντους ωστόσο δεν είναι αυτό το στατιστικό στοιχείο που αξίζει να σταθεί κάποιος. Το γιατί; Απλούστατα έχει εκτοξεύσει την δημιουργία σε... άλλο επίπεδο καταγράφοντας μυθικούς, εξωπραγματικούς και άπιαστους αριθμούς. Συγκεκριμένα στην αναλογία ασίστ/λαθών.

Έχοντας αγωνιστεί και στα 17 ματς της φετινής Euroleague με 362:32 λεπτά συμμετοχής στο σύνολο (σ.σ. 21:19' κατά μέσο όρο) ο Κώστας Σλούκας έχει μοιράσει 96 ασίστ και έχει υποπέσει σε μόλις 15 λάθη. Όπερ και σημαίνει ότι ο αριθμός στην αναλογία ασίστ/λαθών βρίσκεται 6.4! Αριθμός πραγματικά εξωπραγματικός εάν λάβει κάποιος υπόψιν του ότι κάνει ένα λάθος ανά 6.4 τελικές πάσες.

Ένας αριθμός που τον κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας της φετινής Euroleague! Σε δύο ματς είχε διψήφιο αριθμό τελικών πασών (σ.σ. 11 με την Μπαρτσελόνα και 10 κόντρα στην Παρτίζαν), σε πέντε ματς ήταν αλάνθαστος (σ.σ. όπως το τελευταίο με αντίπαλο τη Χάποελ), σε 10 υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος, ενώ είχε μετρήσει 2 λάθη στην Μπολόνια και 3 λάθη απέναντι στην Ντουμπάι που είναι και το φετινό season low.

Ο αμέσως επόμενος της λίστας με μίνιμουμ αριθμό ασίστ τις 30 είναι ο Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια με 36 τελικές πάσες για 8 λάθη, ήτοι το ratio βρίσκεται στο 4.5. Ο τρίτος της λίστας είναι ο... Τζέριαν Γκραντ ο οποίος με τη σειρά του σπανίως κάνει λάθος! Ο «J» έχει 53 τελικές πάσες για 12 λάθη και με τον αριθμό της αναλογίας στο 4.4. Ενώ στην 4η θέση βρίσκεται με 4.1 ο Τόμας Γούοκαπ του Ολυμπιακού έχοντας μοιράσει 71 ασίστ για 17 λάθη.

Αν μη τι άλλο η εν λόγω αναλογία ασίστ/λαθών μπορεί να δείξει εμφατικά το πόσο πολύ επιδραστικός και αποτελεσματικός είναι ο Κώστας Σλούκας (και) τη φετινή σεζόν!