Κατέβασε ρολά η ΕΣΚΑΝΑ!

«Λουκέτο» μπήκε στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΝΑ καθώς έγινε αναστολή μέχρι νεοτέρας, κάτι που αποκαλύφθηκε και από σχετική ανακοίνωση του Πανελευσινιακού.

Σε δραματική κατάσταση έχει περιέλθει η ΕΣΚΑΝΑ καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας όπως έγραψε σχετικά και το Gazzetta.

Οι σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά πιθανή διακοπή των πρωταθλημάτων, κάτι που τελικά πήρε σάρκα και οστά.

Συγκεκριμένα και μέσω ανακοίνωσης του Πανελευσινιακού Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης έγινε γνωστή η αναστολή της λειτουργίας των πρωταθλημάτων.

«Με αίσθημα ευθύνης αλλά και βαθιάς ανησυχίας θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει περιέλθει η ΕΣΚΑΝΑ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει προγραμματισμός αγώνων για τις προσεχείς ημέρες για τα τμήματα Υποδομών, Γυναικών και Under 23 Ανδρών.\

Ο σύλλογός μας, με γνώμονα πάντα το καλό του αθλήματος, εκφράζει με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση την αναγκαιότητα επίλυσης των προβλημάτων και την ευχή η τρίτη μεγαλύτερη Ένωση της χώρας να επανέλθει άμεσα σε πλήρη, κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία, έτσι ώστε να επιστρέψουν σύντομα τα παιδιά μας, οι αθλητές και οι αθλήτριές μας σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Πλέον τα πάντα είναι στον αέρα καθώς κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το «τι μέλλει γενέσθαι» στην ΕΣΚΑΝΑ και το αν θα γίνει επανεκκίνηση στα πρωταθλήματά της.