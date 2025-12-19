Με τον κόσμο να κάνει σύνθημα το όνομά του ο Τσέντι Όσμαν ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάποελ και μιλώντας στο Gazzetta μοιράστηκε τις σκέψεις του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-82 , της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Μία δύσκολη νίκη κόντρα στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας, η οποία σφράγισε με τον ιδανικότερο τρόπο το 2/2 των «πράσινων» μέσα σε αυτή την πολύ απαιτητική διαβολοβδομάδα.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν φυσικά για ακόμα ένα παιχνίδι, ο Τσέντι Όσμαν, του οποίου την παρουσία είχε στερηθεί ο Παναθηναϊκός εξαιτίας τραυματισμού και στην επιστροφή του σε αυτή τη διπλή αγωνιστική έδειξε με τις εμφανίσεις του πόσο του είχε λείψει ο Τούρκος φόργουορντ.

Μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta μετά το φινάλε της αναμέτρησης μοιράστηκε τα συναισθήματά του, ειδικά από τη στιγμή που για ακόμα μία φορά το όνομά του έγινε σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων στην εξέδρα και, όπως παραδέχτηκε μετά το τέλος του αγώνα, η αίσθηση ήταν μοναδική.

«Ένιωσα υπέροχα. Κάθε φορά που ακούω το όνομά μου να το φωνάζουν οι φίλαθλοι, μου προκαλεί ανατριχίλα. Μου δίνει δύναμη, μου δίνει ενέργεια. Προσπαθώ απλώς να κάνω το καλύτερο που μπορώ, να δώσω στην ομάδα ενέργεια και ό,τι είχα.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό και, προφανώς, κερδίσαμε και το παιχνίδι».

Ένα από τα κομβικά σημεία του αγώνα ήταν η παρουσία του στη θέση «4», μια επιλογή που άλλαξε τη ροή και το μομέντουμ του παιχνιδιού. Για την ιστορία, ο Τούρκος φόργουορντ σημείωσε 17 πόντους με 3 ριμπάουντ, μία ασίστ και κανένα λάθος στα 27'24" που αγωνίστηκε.

«Για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να παίζω στο "4". Για να είμαι ειλικρινής, αυτό έκανα όλη μου τη ζωή. Γι’ αυτό και το έχω συνηθίσει. Νιώθω άνετα τόσο στο "3" όσο και στο "4". Δεν έχει σημασία. Έχουμε όμως μια σπουδαία ομάδα. Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες στη θέση '4", τον Χουάντσο και τον Ντίνο. Αλλά, όποτε αποφασίζουμε να παίξουμε με τέσσερις "κοντούς", ο προπονητής με βάζει στο "4" και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Νιώθω άνετα».

Σε ομαδικό επίπεδο, το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η αμυντική συνέπεια και ο περιορισμός των λαθών (μόλις 4 σε όλο το παιχνίδι), απέναντι σε μια ομάδα που σκοράρει κατά μέσο όρο 90 πόντους ανά παιχνίδι.

«Για να σταματήσεις ομάδες όπως η Χάποελ και η Φενέρμπαχτσε που σκοράρουν πολύ, προφανώς πρέπει να παίξεις εξαιρετική άμυνα και βάλαμε τον τόνο από νωρίς, από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Πάνος (σ.σ. Καλαϊτζάκης) έκανε σπουδαία δουλειά. Ο Τζέριαν (σ.σ. Γκραντ) έκανε σπουδαία δουλειά. Βάλαμε τον τόνο από νωρίς και νομίζω ότι μετά όλοι όσοι μπήκαν από τον πάγκο έκαναν ακριβώς το ίδιο. Προφανώς κάναμε λάθη, κάτι που είναι φυσιολογικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε λιγότερα λάθη απ’ ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι απόψε ήμασταν πραγματικά πολύ καλοί σε αυτό».

Τέλος, αναφερόμενος στα δύο παιχνίδια που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, απέναντι στη Ζάλγκρις στο Κάουνας και στον Ολυμπιακό στο Telekom Center, εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Γιατί όχι δύο στα δύο; Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Μπροστά μας έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια, αλλά και τα προηγούμενα ήταν δύσκολα και τα κερδίσαμε. Πρέπει να μείνουμε φρέσκοι και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον. Θα πάμε στο Κάουνας, απέναντι στη Ζαλγκίρις, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».