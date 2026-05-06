Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Δακρυγόνα από την Αστυνομία έξω από το T-Center
Ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία έγινε έξω από το Telekom Center Athens στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - Βαλένθια.
Πέρα από την γενικότερη ένταση του Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens, αυτή μεταφέρθηκε και εκτός γηπέδου κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.
Συγκεκριμένα, για άγνωστο ακόμα λόγο έγινε ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία έξω από το γήπεδο προκαλώντας δυσφορία σε όσους βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο.
@Photo credits: eurokinissi
