Παναθηναϊκός: Το πάρτι του Λεσόρ με το «Χόρτο Μαγικό» και ο αγνώριστος Γκριγκόνις να τραγουδάει με τα χέρια υψωμένα «Όλη η γη»!
Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να υποτάξει τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague,
Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή στο γήπεδο και την απόλαυσαν και παίκτες του τριφυλλιού που δεν μπορούσαν να αγωνιστούν στο ματς όπως ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις.
Έγιναν... ένα με τον κόσμο, φωνάζοντας και εκείνοι συνθήματα της ομάδας. Ο Λεσόρ έστησε το δικό του πάρτι με το «Χόρτο Μαγικό» και Γκριγκόνις τραγουδούσε με τα χέρια υψωμένα «Όλη η γη»!
Δείτε το video
