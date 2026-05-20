Χέιζ-Ντέιβις: Το «δυστυχώς οι κακοί νίκησαν» στο video με τη σειρά κόντρα στη Βαλένθια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ανέβασε ένα video στο youtube με τη σειρά στη Βαλένθια και η λεζάντα του θα συζητηθεί.
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πετύχει τον στόχο του και να φτάσει στο Final Four της Αθήνας, αφού η Βαλένθια επέστρεψε από το 0-2, πήρε τρία σερί ματς και πέρασε στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε ένα video στο youtube από την σειρά κόντρα στους Ισπανούς και έδειξε την ενόχληση του, ανανεώνοντας το ραντεβού για τη νέα σεζόν. «Δυστυχώς οι κακοί νίκησαν. Του χρόνου πάλι», έγραψε.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.