Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ανέβασε ένα video στο youtube με τη σειρά στη Βαλένθια και η λεζάντα του θα συζητηθεί.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πετύχει τον στόχο του και να φτάσει στο Final Four της Αθήνας, αφού η Βαλένθια επέστρεψε από το 0-2, πήρε τρία σερί ματς και πέρασε στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε ένα video στο youtube από την σειρά κόντρα στους Ισπανούς και έδειξε την ενόχληση του, ανανεώνοντας το ραντεβού για τη νέα σεζόν. «Δυστυχώς οι κακοί νίκησαν. Του χρόνου πάλι», έγραψε.