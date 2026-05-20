Κράξιμο Κουτλουάι σε Χέιζ-Ντέιβις: «Ζήτα συγγνώμη και βγες έξω στην Αθήνα να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι»

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι έριξε τα... καρφιά του σε Παναθηναϊκό και Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στο Final Four της Euroleague, με τον Ίμπο Κουτλουάι να ασκεί σκληρή κριτική στην πρώην ομάδα του, ενώ δεν τη... γλίτωσε και ο Χέιζ-Ντέιβις που είχε αναφέρει πριν λίγες μέρες:

«Ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλύτερα να προσέχετε πώς μιλάτε εδώ μέσα και τι λέτε για μένα, με αποκαλείτε τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μάνα μου. Αυτό το άθλημα φέρνει και τις πιο φωτεινές στιγμές και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτούς τους οπαδούς «του καλού καιρού» που πρέπει να ανεχόμαστε.

Τώρα όλοι το παίζουν Dave Chappelle, λες και το τελευταίο αστείο θα είναι και το τελευταίο που θα ακουστεί, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε. Βλέπω πολλή σκυλίσια συμπεριφορά τελευταία, αλλά να θυμάστε: κάθε σκύλος έχει τη μέρα του», είχε γράψει ο Χέιζ-Ντέιβις

Ο Κουτλουάι δεν το άφησε αναπάντητο: «Κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς "παιδικό παιχνίδι". Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Δηλώσεις του στιλ "δεν με νοιάζει"... Βγες έξω στους δρόμους της Αθήνας να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι».

Για τον Παναθηναϊκό πρόσθεσε ο Τούρκος πρώην παίκτης των πράσινων και της ΑΕΚ: «Όταν κοιτάς τον Παναθηναϊκό, βλέπεις μία εύθραυστη, soft ομάδα, που είναι επιρρεπής στην κατάρρευση. Δεν έχεις λόγους να κατηγορείς τον διαιτητή. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα το πιστέψουν αυτό. Είναι απλά μία ιστορία».