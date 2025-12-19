Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ήταν ο αμυντικός «x factor» του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Χάποελ και μιλώντας στο Gazzetta αποδέχθηκε το παρατσούκλι «Terminator» για τις άμυνές του.

Οι «πράσινοι» έφτασαν σε μια ακόμα σημαντική νίκη στην Euroleague κερδίζοντας στο «Telekom Center Athens» την Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82. Μια νίκη που τους έφερε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της κατάταξης και η οποία έφερε την υπογραφή πολλών παικτών. Κάποιοι βγήκαν μπροστά στην επίθεση, ενώ κάποιοι είχαν φροντίσει προκειμένου να μπουν οι γερές βάσεις στην άμυνα.

Πρώτος και καλύτερος ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος έμεινε ξεκίνησε στην βασική πεντάδα του αγώνα και μέσα από την αμυντική του προσφορά «κέρδισε» τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής του (13:56’) τη φετινή σεζόν στην διοργάνωση. Ήταν εκείνος που «αφόπλισε» τον σταρ της Χάποελ, Βασίλιε Μίτσιτς, με αποτέλεσμα να κόψει στη μέση και το παιχνίδι της ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Κάθε λεπτό που έμεινε στο Glass Floor το κέρδισε με το σπαθί του. Και έβαλε και εκείνος φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR η οποία μακροπρόθεσμα και στο τελικό ταμείο της κανονικής περιόδου, ενδεχομένως και να να αποδειχθεί κάτι παραπάνω από χρυσάφι.

Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην κάμερα του Gazzetta, αποδέχθηκε το παρατσούκλι «Terminator» που του αποδώσαμε και εξήγησε ότι ο Εργκίν Άταμαν τον είχε προετοιμάσει για την εδική του αποστολή από το πρωί του αγώνα.

☘️ Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο Gazzetta μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ



🎙️ @gkouvaris #pao #paobc pic.twitter.com/vCxydCN6G3 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 19, 2025

- Έχεις κάποιο παρατσούκλι;

«Όχι, έχεις εσύ;»

- Terminator μου έρχεται εμένα. Εσύ τι λες;

«Ωραίο είναι. Ο Terminator είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Έτσι έλεγαν τον Σβαρτσενέιγκερ αν δεν κάνω λάθος και ήταν από τα αγαπημένα μου. Οπότε μπορεί να το κρατήσουμε»

- Πριν από το παιχνίδι φαντάζομαι ότι ήξερες πως θα ξεκινούσες στην πεντάδα και ότι είχες μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Έτσι δεν είναι;

«Ναι. Κάθε φορά, το πρωί πριν από τον αγώνα, έρχεται ο κόουτς με τις πεντάδες και εμείς μαθαίνουμε ποιοι θα ξεκινήσουν. Ήμουν στην πεντάδα και μου είπε ξεκάθαρα ποιος θα είναι ο ρόλος μου. Ότι θα ξεκινήσω πάνω στον Μίτσιτς. Μου είπε να τον έχω συνέχεια στην πίεση, deny, να μην του δώσω τίποτε εύκολο. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, από τους καλύτερους στην Ευρώπη την τελευταία 10ετία. Τα πράγματα που έχει κάνει και η καριέρα μου έχει καταφέρει, είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Όμως επειδή είμαι πολύ μπασκετόφιλος και τον παρακολουθώ από μικρός, από την εποχή του Ερυθρού Αστέρα και της Ζαλγκίρις, ήξερα τι έπρεπε να κάνω και πώς να τον μαρκάρω. Δεν αμφέβαλα ποτέ για τον εαυτό μου, τα έδωσα όλα και καταφέραμε να κάνουμε το 2/2».

- Δεν σου αρέσει να περιαυτολογείς, αλλά θα το πούμε εμείς: από τη στιγμή που περιορίστηκε ο Μίσιτς, η αντίπαλη ομάδα έχασε μεγάλο μέρος της δημιουργίας της, ειδικά από το pick and roll. Αυτό έκανε τα πράγματα πιο εύκολα για εσάς.

«Η Χάποελ δεν είναι μόνο ο Μίτσιτς, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι μια πλήρης ομάδα, είδαμε στην 2η περίοδο που έτρεξαν ένα μεγάλο σερί, μια ομάδα που μέχρι σήμερα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουν μέγεθος, έχουν παίκτες σε όλες τις θέσεις, μπορούν να αλλάξουν στην άμυνα, να ελέγξουν τα ριμπάουντ, να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, να σουτάρουν καλά και να πασάρουν σωστά. Παίζουν γενικά πολύ καλό μπάσκετ. Γι’ αυτό και αυτή η νίκη είναι πολύ μεγάλη για εμάς και μας δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost για τη συνέχεια.»

- Θα έλεγες ότι το turning point ήταν το παιχνίδι στο Μιλάνο, όπου χάσατε με μεγάλη διαφορά, αλλά μετά ήρθε η αντίδραση;

«Ναι, θεωρώ πως το παιχνίδι στο Μιλάνο ήταν το turning point. Δεν παίξαμε καλά, ήταν μια άσχημη βραδιά. Όμως αντιδράσαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ύστερα από δύο ημέρες όπου κάναμε τρομερή εμφάνιση και μετά από εκεί συνεχίσαμε δυνατά. Κάναμε μια εξαιρετική εβδομάδα, κλείσαμε με το 2/2 και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.»

- Κλείνοντας, έρχεται το Κάουνας για την EuroLeague και μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που έχετε ήδη στο μυαλό σας;

«Όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε πάντα ένα ιδιαίτερο κίνητρο, και για εμάς και για εκείνους. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε ακόμη μπροστά μας τον Ηρακλή και μετά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, όπως αυτή της Ζάλγκιρις, όπου έχουμε χάσει τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι η προτεραιότητά μας και μετά θα κοιτάξουμε τον Ολυμπιακό».