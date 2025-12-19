Ο Ματίας Λεσόρ αποθεώθηκε κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, με τον Γάλλο να βγαίνει από το αμάξι και να τραγουδά «βουντού - βουντού» μαζί με τον κόσμο!

Ο Ματίας Λεσόρ μπορεί να είναι εκτός δράσης, όμως παραμένει ένας από τους πλέον αγαπημένους της εξέδρας. Έτσι, μετά το τέλος του Παναθηναϊκός - Χάποελ, είχε την... τιμητική του.

