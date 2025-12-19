Άταμαν: «Έχουμε πλεονέκτημα, όταν ο Σλούκας είναι στο παρκέ»

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον τρόπο που επήλθε η νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-82 , της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για όσους παίκτες βοήθησαν την ομάδα, ενώ στάθηκε λίγο περισσότερο στη συνεισφορά του Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά

«Στην αρχή του ματς το πλάνο μας ήταν να είμαστε επιθετικοί κόντρα στους Μίσιτς και Μπράιαντ και τα καταφέραμε με τους Καλαϊτζάκη και Γκραντ, παίξαμε τέλεια άμυνα, δεν τους αφήσαμε να βρουν τα καλάθια τους με pick-and-roll και διεισδύσεις. Ο Ιτούδης το κατάλαβε, έβαλε στο "4" τον Μάλκολμ, έπρεπε να κάνουμε λίγο rotation, η άμυνα έγινε σοφτ και βρήκαν ελεύθερα σουτ με τον Μάλκολμ. Και εμείς βρήκαμε ελεύθερα σουτ με το "4" αλλά στο πρώτο ημίχρονο σε 8 ελεύθερα σουτ σκοράραμε 1. Πήγαμε στα αποδυτήρια στο -1. Στο δεύτερο ημίχρονο χρησιμοποιήσαμε περισσότερο τον Ναν, η άμυνα ήταν καλή, επιθετική, όλοι οι παίκτες προσέφεραν, έπαιξαν ομαδικά στην άμυνα, ο Γιούρτσεβεν έπαιξε εξαιρετικά, όλοι προσέφεραν στην επίθεση. Πήραμε αυτή τη σημαντική νίκη με σπουδαίο μπάσκετ».

Για το αν αυτές οι νίκες μπορούν να δώσουν: «Πήραμε σπουδαία νίκη στην Πόλη με την άμυνα. Η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα, κέρδισε με μεγάλη διαφορά την Αρμάνι στο Μιλάνο. Κερδίσαμε αυτό το ματς στην τελευταία άμυνα με την καλή άμυνα. Αυτό το ματς μου έδωσε αυτοπεποίθηση πως καταλάβαμε ότι, ναι έχουμε σπουδαίους επιθετικά παίκτες, αλλά ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι στην άμυνα και να αναλύσουμε τα ματς εντός έδρας που δίναμε πολλούς πόντους στην πρώτη περίοδο. Αποφάσισα να ξεκινήσω με αμυντικούς παίκτες και πέτυχε, βοήθησε την ομάδα αυτό. Όλοι προσέφεραν, το ένιωσαν. Πιστεύω ότι οι οπαδοί λατρεύουν αυτό το μπάσκετ, δίνουν ενέργεια. Μου αρέσει αυτή η ενέργεια και την ευχαριστήθηκα, ήθελα να πανηγυρίσω γιατί κερδίσαμε την πρώτη ομάδα της Euroleague με σπουδαίο μπάσκετ».

Για την εμφάνιση του Κώστα Σλούκα: «Ο Σλούκας είναι σπουδαίος παίκτης, έχει εμπειρία. Ξέρω πως όποτε είναι στο παρκέ έχουμε πλεονέκτημα. Όσο είναι στο παρκέ η ομάδα έχει πλεονέκτημα στα στατιστικά. Δεν μπορεί να παίξει περισσότερα από 25 λεπτά, ελέγχουμε τα λεπτά του. Για ακόμη μία φορά, έδωσε όχι μόνο σκορ αλλά και τον έλεγχο του αγώνα, με την νοοτροπία του και τον χαρακτήρα πρωταθλητή που έχει».

Για την πρόκριση της ομάδας γυναικών στους «16» του EuroCup: «Συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα που έκαναν σπουδαία δουλειά για την πρόκριση. Νομίζω την πήραν μετά από πολλά χρόνια. Ελπίζουμε πως και η ποδοσφαιρική ομάδα θα βρει καλά αποτελέσματα».