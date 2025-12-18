Το βαρέλι με το μπαρούτι

Ο Νίκος Παπαδογιάννης χαιρετίζει την ομάδα που μοιάζει καμωμένη για τα μεγάλα ματς και που μοιάζει να ψιλοβαριέται σε βραδιές χαμηλού κινήτρου.

Δεν βλέπεις συχνά τον Εργκίν Άταμαν να προσαρμόζει το σχήμα του και τη φιλοσοφία του στο βωμό της σκοπιμότητας. Το πρόσθετο αμυντικό φίλτρο των πεντάδων με τις οποίες ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι, όταν έφτασαν να παιζουν μαζί Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χουάντσο και Φαρίντ, ήταν κατά κάποιον τρόπο κομπλιμέντο στη Χάποελ. Με ξένοιαστη τρεχάλα και χαλαρά σουτάκια, όσα πάνε κι όσα έρθουν, δεν τρομάζει αυτός ο εχθρός.

Και ο Ολυμπιακός κάπως έτσι τη νίκησε τη Χάποελ πριν από μερικές εβδομάδες: θυσιάζοντας τον επιθετικό οίστρο του για να κατβάσει το κοντέρ των αντιπάλων του κάτω από τους 60 πόντους. Τηρουμένων των αναλογιών, το αποψινό 80 δεν είναι δα πολύ διαφορετικό από εκείνο το 58.

Οι Ισραηλινοί έχασαν τα αυγά και -κυρίως- τα καλάθια. Ο πολύς Μίτσιτς βρήκε μόνο ταμπλό, ο Οτούρου αναγκάστηκε να εκτοξεύσει τούβλο από 8 μέτρα, ο ίδιος Οτούρου πέταξε θολωμένος τη μπάλα στους φωτογράφους, οι Ισραηλινοί υπέπεσαν σε παράβαση 24 δευτερολέπτων, όλα αυτά σε ένα τετράλεπτο απόλυτης αφλογιστίας και απόλυτης αμυντικής τρομοκρατίας: 20-8 από 7-8.

Παρ’ όλο που οι αλλαγές στην πεντάδα ήταν αναπόφευκτο να μειώσουν τον δείκτη της έντασης και να νεκρώσουν το μομέντουμ, το νερό είχε μπει στο αυλάκι. Εάν η Χάποελ βρήκε προσωρινά τις λύσεις, το οφείλει στο second unit και στο βάθος της.

Απέναντι στο κάπως χαοτικό μετά το αρχικό πεντάλεπτο μπες-βγες του Παναθηναϊκού, οι εφεδρείες του Δημήτρη Ιτούδη (Μάλκολμ, Ένις, Τζόουνς κ.α.) έστρωσαν το κρεβάτι για να ξαπλώσουν αργότερα τα πριγκιπόπουλα. Αλλά τα πριγκιπόπουλα πήραν ρεπό για να θαυμάσουν τα αξιοθέατα του ΟΑΚΑ, ευγενική προσφορά από τον οικοδεσπότη του φάιναλ-φορ.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική έδρα που έχει ρίξει νοκ-ντάουν τη φετινή Χάποελ: πρώτα ο Πειραιάς, τώρα και η Αθήνα. Τις άλλες τρείς ήττες της, η πρωτοπόρος της κούρσας τις γνώρισε (από τη Μακάμπι, τη Ρεάλ και τη Φενέρ) σε ουδέτερα γήπεδα: Σόφια, Μπότεβγκραντ, Μόναχο.

Ο Παναθηναϊκός, που έβγαλε το ντέρμπι με 4 λάθη, είδε δύο φορές τις πλάτες των Ισραηλινών: 41-45 στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου, με τα απανωτά τρίποντα των Ένις και Μπράιαντ, 54-57 στα μέσα της τρίτης περιόδου. «Και τώρα αφήστε το πάνω μου», είπε ο αρχηγός όταν είδε τις ομάδες εγκλωβισμένες στο 62-62. Οι 8 απανωτοί πόντοι του Κώστα Σλούκα έμοιαζαν με αναμμένο φυτίλι δίπλα στο βαρέλι με το μπαρούτι.

Το σχήμα που ο Άταμαν έψαχνε απεγνωσμένα για να ματσάρει την ενέργεια και το βάθος της Χάποελ ώσπου να πιάσουν δουλειά -νομοτελειακά- οι συγκριτικά ξεκούραστοι Σλούκας και Ναν το βρήκε με την παλιά, δοκιμασμένη αν και κάπως ανορθόδοξη συνταγή: τρεις χειριστές μαζί στο παρκέ (με λυδία λίθο τον ασύγκριτο Τζέριαν Γκραντ), «τεσσάρι» ο πληθωρικός Όσμαν για να ξεκουραστούν τα παγωμένα χέρια του Χουάντσο, «πεντάρι» όχι ο Φαρίντ αλλά ο Γιούρτσεβεν. Σχήμα ελαφρύ, αλλά βαρέων βαρών στην οικογομία του αγώνα.

Ο Τούρκος σέντερ ξεκίνησε χλιαρά, αλλά στη συνέχεια έπαιξε για το παντεσπάνι του και έγραψε ένα δεκαεπτάλεπτο που μπορεί να γίνει επιχείρημα για να μείνει στο ΟΑΚΑ ή για να βρει καλό συμβόλαιο κάπου αλλού.

Το κλειδί του τριημέρου, πάντως, ήταν η επιστροφή του Τσέντι Όσμαν, που διαπρέπει σε εκείνα που δεν φαίνονται και αποθεώνεται για εκείνα που φαίνονται. Ας μη λησμονούμε, ότι οι δύο πρόσφατες ήττες του Παναθηναϊκού έγιναν ερήμην του Τούρκου, που ήταν τραυματίας. Ο Όσμαν είναι ο παίκτης που δίνει στην ομάδα την ισορροπία, την ταχύτητα και το απρόβλεπτο. Μαζί με τον Γκραντ, είναι ίσως ο μοναδικός που της δίνει two-way χαρακτήρα ακόμα και στη μέτρια βραδιά του.

«Δείξαμε τη δύναμή μας απόψε», δήλωσε ο πανευτυχής Άταμαν. «Ραντεβού στο φάιναλ-φορ», θα μπορούσε να προσθέσει. Μετά από τον Σάρας, ο Ιτούδης: άλλο ένα αλεπουδάκι με δαχτυλίδια που φεύγει παραζαλισμένο από τη συνάντηση με τη γριά αλεπού. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός αγγίζει την κορυφή και έχει και ένα ωραιότατο +11 στη φαρέτρα του για να το χρησιμοποιήσει σε πιθανή ισοβαθμία με τη Χάποελ.

Η ομάδα που πετάει νύχια τις μεγάλες βραδιές και που δείχνει να βαριέται όταν το κίνητρο είναι είδος εν ανεπαρκεία, κέρδισε μέσα σε τρεις μέρες την περυσινή πρωταθλήτρια και την ομάδα που πολλοί προφήτες βλέπουν στολισμένη με το φετινό στέμμα. Δύο στα δύο, σε δύο αίθουσες θρόνων. Εκεί που και ο ίδιος έχει στρογγυλοκαθίσει κατ’ επανάληψη.

Πολύ περισσότερα, τόσο για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ όσο και για τον Ολυμπιακό που αύριο φιλοξενεί τη Βιλερμπάν, θα ακούσετε στο φρέσκο Gazz Floor ακολουθώντας αυτόν εδώ τον σύνδεσμο . Θα σας αρέσει νομίζω και το Old School, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε με ένα κλικ εδώ.

