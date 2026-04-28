Ο Κέντρικ Ναν έχει ξεκινήσει... καυτός στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια, σκοράροντας 14 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο!

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είχε πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν!

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» ήταν κυρίαρχος στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, σκοράροντας 14 πόντους (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 10 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί πως είχε τους 14 από τους 23 πόντους του Παναθηναϊκού στην πρώτη περίοδο.