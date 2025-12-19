Ο Εργκίν Άταμαν πανηγύρισε με την ψυχή του τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Οι «πράσινοι» έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη στο «Telekom Center Athens» απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της κατάταξης!

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού όχι μόνο είχε μπει στο γήπεδο πριν από το τζάμπολ του αγώνα υψώνοντας τις γροθιές του με αποτέλεσμα να προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στις εξέδρες αλλά το έκανε και μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Με περίσσιο πάθος και ενθουσιασμό πανηγύρισε με την ψυχή του τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων» υψώνοντας και πάλι τις γροθιές του!

