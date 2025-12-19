Άταμαν: Σε έκσταση ο Τούρκος, πανηγύρισε έξαλλα με τις γροθιές ψηλά!
Οι «πράσινοι» έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη στο «Telekom Center Athens» απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της κατάταξης!
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού όχι μόνο είχε μπει στο γήπεδο πριν από το τζάμπολ του αγώνα υψώνοντας τις γροθιές του με αποτέλεσμα να προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στις εξέδρες αλλά το έκανε και μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Με περίσσιο πάθος και ενθουσιασμό πανηγύρισε με την ψυχή του τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων» υψώνοντας και πάλι τις γροθιές του!
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
THE FISTS ARE BACK! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/yJw9NBGv7M— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.