Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Συνάντηση Παρθενόπουλου με τον ιδιοκτήτη της ισπανικής ομάδας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης
Το νεόκτιστο γήπεδο της Βαλένθια φέρει το όνομα του ιδιοκτήτη της ομάδας, Χουάν Ροτς, ο οποίος και επένδυσε 400 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χτιστεί η νέα αρένα της ομάδας.
Πριν από το Game 1 των Playoffs ο Βασίλης Παρθενόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συναντήθηκε με τον Χουάν Ροτς και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.
Να σημειωθεί ότι η «Roig Arena» δόθηκε στην Βαλένθια τον περασμένο Σεπτέμβριο και έκτοτε τη χρησιμοποιεί ως τη βασική της έδρα, έχοντας αφήσει την «La Fonteta» όπου αγωνιζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.