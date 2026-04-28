Ο Βασίλης Παρθενόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της Βαλένθια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Το νεόκτιστο γήπεδο της Βαλένθια φέρει το όνομα του ιδιοκτήτη της ομάδας, Χουάν Ροτς, ο οποίος και επένδυσε 400 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χτιστεί η νέα αρένα της ομάδας.

Πριν από το Game 1 των Playoffs ο Βασίλης Παρθενόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συναντήθηκε με τον Χουάν Ροτς και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Να σημειωθεί ότι η «Roig Arena» δόθηκε στην Βαλένθια τον περασμένο Σεπτέμβριο και έκτοτε τη χρησιμοποιεί ως τη βασική της έδρα, έχοντας αφήσει την «La Fonteta» όπου αγωνιζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.