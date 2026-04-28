Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Με 1.000 φίλους του στην Ισπανία
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δίνουν δυναμικό «παρών» στην «Roig Arena» της Βαλένθια θέλοντας να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια των «πρασίνων» για το break της έδρας στη σειρά των Playoffs.
Συγκεκριμένα περίπου 1.000 φίλοι της ελληνικής ομάδας βρίσκονται στις εξέδρες της νεόκτιστης αρένας, δημιουργώντας την δική τους ατμόσφαιρα. Οι 400 εκ των οποίων ταξίδεψαν στην Ισπανία με δύο τσάρτερ, ενώ έχουν βρεθεί στην Ισπανία και αρκετοί μεμονωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.