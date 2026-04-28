Την συμπαράσταση οπερίπου 1.000 φιλάθλων του έχει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια ενόψει του Game 1 της σειράς.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δίνουν δυναμικό «παρών» στην «Roig Arena» της Βαλένθια θέλοντας να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια των «πρασίνων» για το break της έδρας στη σειρά των Playoffs.

Συγκεκριμένα περίπου 1.000 φίλοι της ελληνικής ομάδας βρίσκονται στις εξέδρες της νεόκτιστης αρένας, δημιουργώντας την δική τους ατμόσφαιρα. Οι 400 εκ των οποίων ταξίδεψαν στην Ισπανία με δύο τσάρτερ, ενώ έχουν βρεθεί στην Ισπανία και αρκετοί μεμονωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού.