Ιτούδης: «Ευχαριστώ τους πάντες για την υποδοχή»

Ο Δημήτρης Ιτούδης, μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό (93-82) και αναφέρθηκε στο χειροκρότημα των οπαδών που δέχτηκε στην είσοδό του στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-82 , της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Δημήτρης Ιτούδης, αναφέρθηκε στην συνέντευξη τύπου στα στοιχεία που κόστισαν στην ομάδα του τη νίκη, καθώς ευχαρίστησε και τους φίλους των «πρασίνων» για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Θα ήθελα να συγχαρώ τον Παναθηναϊκό. Ήταν ενδιαφέρον ματς. Να συγχαρώ και τη δική μας ομάδα. Ξεκινήσαμε άσχημα το ματς και ο Παναθηναϊκός επιθετικά. Πρέπει να αναφέρω το γεγονός πως η ομάδα μας έκανε τον Παναθηναϊκό να σκεφτεί αμυντικά και να έχει διαφορετική στρατηγική, με αμυντικές πεντάδες λέει πολλά για τον σεβασμό που μας έχουν και συγχαρητήρια για αυτό. Να μην ξεκινήσει με τον Σλούκα, τον Ναν που είναι οι βασικοί δημιουργοί και σκόρερ, περιμέναμε ότι θα πιέσουν την μπάλα αρκετά και σε αυτό πέτυχε. Μας κόστισε στην αρχή του αγώνα και στο τέλος. Το ότι τελειώσαμε με 1 κλέψιμο και 13 λάθη λέει πολλά. Καταφέραμε να επιστρέψουμε και όχι μόνο να επιστρέψουμε αλλά και να περάσουμε μπροστά. Αντιμετωπίσαμε έναν τέτοιο αντίπαλο σε τέτοια ατμόσφαιρα ως ίσο. Δυστυχώς, το γεγονός ότι είχαμε 9/20 βολές μας στοίχησε στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός ήταν συνολικά καλύτερος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πήρε διψήφια διαφορά και ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε. Είναι πρόκληση για εμάς να παίζουμε σε τέτοια ατμόσφαιρα, με τέτοια πίεση και δεν καταφέραμε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες που είχαμε από τον εαυτό μας. Αυτό δε σημαίνει πως θα απογοητευτούμε, αντιθέτως θα μελετήσουμε το ματς και θα βελτιωθούμε. Θα ήθελα να πω για την υποδοχή πως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες, τους εύχομαι χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα και όλα τα καλύτερα».

Για το πώς κατάφερε να «καθαρίσει» το ματς ο Παναθηναϊκός: «Θεωρώ ότι στην αρχική τοποθέτηση εξήγησα τον λόγο. Με 13 λάθη σε ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι και 9/20 βολές, είναι δύο στοιχεία που μας στοίχησαν. Το δημιούργησε αυτό ο Παναθηναϊκός, δεν ήτα απόρροια τύχης, το αντίθετο, μας πίεσε αρκετά σε όλο το γήπεδο, έβγαινε σε hedge-outs, μας παγίδευε στην επαναφορά της μπάλας. Για αυτό τοποθετήθηκα έτσι όσον αφορά τον σεβασμό της προετοιμασίας έναντι των δικών μας δημιουργών και του spacing που είχαμε. Τα καταφέραμε να γυρίσουμε, αλλά δεν ήταν αρκετό. Αν δε σκοράρεις από την γραμμή των βολών και χάνεις επιθέσεις εναντίον σε μία τέτοιας ομάδας που διαθέτει επιθετικά όπλα δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις στο παιχνίδι».