Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, έπειτα από το «διπλό» στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-6, υποχρεώνοντας παράλληλα τη Χάποελ στην πέμπτη ήττα της σεζόν.

Αποτελέσματα-17η αγωνιστική

Πέμπτη 18/12

Παρασκευή 19/12

19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν

20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5 Μπαρτσελόνα 11-5 Βαλένθια 11-6 Παναθηναϊκός 11-6 Φενέρμπαχτσε 10-6 * Ρεάλ Μαδρίτης 10-7 Μονακό 9-7 Ερυθρός Αστέρας 9-7 Ζάλγκιρις Κάουνας 9-7 Ολυμπιακός 8-7 * Αρμάνι Μιλάνο 9-8 Βίρτους Μπολόνια 8-8 Dubai Basketball 7-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10 Μπασκόνια 6-10 Αναντολού Εφές 6-10 Παρτίζαν 6-10 Μπάγερν Μονάχου 5-11 Παρί 5-12 Βιλερμπάν 4-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12