Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ

Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, έπειτα από το «διπλό» στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.
Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-6, υποχρεώνοντας παράλληλα τη Χάποελ στην πέμπτη ήττα της σεζόν.
Αποτελέσματα-17η αγωνιστική
Πέμπτη 18/12
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82
- Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
- Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87
- Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90
Παρασκευή 19/12
- 19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν
- 20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου
- 21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια
- 21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5
- Μπαρτσελόνα 11-5
- Βαλένθια 11-6
- Παναθηναϊκός 11-6
- Φενέρμπαχτσε 10-6 *
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
- Μονακό 9-7
- Ερυθρός Αστέρας 9-7
- Ζάλγκιρις Κάουνας 9-7
- Ολυμπιακός 8-7 *
- Αρμάνι Μιλάνο 9-8
- Βίρτους Μπολόνια 8-8
- Dubai Basketball 7-9
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
- Μπασκόνια 6-10
- Αναντολού Εφές 6-10
- Παρτίζαν 6-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-11
- Παρί 5-12
- Βιλερμπάν 4-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (18η)
Τρίτη 23/12
- 18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός
- 20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια
- 21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 26/12
- 19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
- 20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.