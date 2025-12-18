Τρέλα Σλούκα: Έβαλε τρίποντο και το πανηγύρισε μπροστά στη 13

Το τρίποντο του Κώστα Σλούκα μπροστά από τον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ στο 31' (έκανε το 70-62) σήκωσε στο... πόδι το Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε την αντεπίθεση του στο τέλος της τρίτης περιόδου και στο ξεκίνημα του τέταρτου 10λεπτου με τον Κώστα Σλούκα να βάζει «φωτιά» στις εξέδρες και να πανηγυρίζει ένα μεγάλο τρίποντο μπροστά στη Θύρα 13!

Ο «κάπτεν» του τριφυλλιού» πέτυχε τους τελευταίους τρεις πόντους (με «γκολ-φάουλ») στο τέλος της τρίτης περιόδου σε μια φάση που η Euroleague χαρακτήρισε ως κλασική κίνηση του αρχηγού των «πρασίνων» και στη συνέχεια κέρδισε ένα φάουλ και ευστόχησε ξανά. Μετά από μια καλή άμυνα και καλή κυκλοφορία της ελληνικής ομάδας υποδέχθηκε την μπάλα στη γωνία μπροστά στον πάγκο της Χάποελ και «εκτέλεσε» εύστοχα από τα 6.75 κάνοντας το 70-62 (στο 31').

Επιστρέφοντας στην άμυνα πανηγύρισε το καλάθι με πάθος μπροστά από τη Θύρα 13 ξεσηκώνοντας τον κόσμο στο γήπεδο. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι και με την βοήθεια του Κέντρικ Ναν και του Τσέντι Όσμαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό.