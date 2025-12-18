Ο Έργκιν Άταμαν, μίλησε μετά την επικράτηση της ομάδας του επί της Χάποελ (93-82) και αναφέρθηκε στη δυναμική που έβγαλαν οι «πράσινοι», που τους χάρισαν τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-82 , της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Έργκιν Άταμαν, αναφέρθηκε στη Flash interview, στη δυναμική που έδειξε η ομάδα του που του χάρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση, καθώς και για την παρουσία του Κέντρικ Ναν που έπαιξε χωρίς προπόνηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Δείξαμε τη δύναμή μας απόψε. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά το παιχνίδι με εκπληκτική άμυνα. Ο Καλαϊτζάκης βοήθησε με τον Γκραντ και τον Τσέντι. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ στη δεύτερη περίοδο. Αυτοί μας πλήγωσαν με τον Μάλκολμ. Παίξαμε έξυπνα στο δεύτερο ημίχρονο, χρησιμοποιήσαμε τον Ναν πολύ καλά και τον Όσμαν. Μας βοήθησαν πολύ και ο Γιούρτσεβεν και ο Σλούκας. Πολύ καλό παιχνίδι, νικήσαμε την πρωτοπόρο και δείξαμε τη δύναμή μας.»

Για τον τραυματισμό του Ναν:

«Πριν τη Φενέρ και σήμερα δεν έκανε προπόνηση. Μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ξεκίνησε, αλλά είναι φανταστικός παίκτης. Έπαιξε καλά, ένιωσε καλά. Δεν είναι έκπληξη για εμάς, έπαιξε το παιχνίδι του.»