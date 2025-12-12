Φάλτσα φυσαρμόνικα στη Σκάλα του Μιλάνου

Ο Νίκος Παπαδογιάννης αναρωτιέται πού εξαφανίστηκε ο φορτσάτος Παναθηναϊκός του Νοεμβρίου.

Το γλυκό εξωτικό μέλι που ήρθε από τη μακρινή Ταϊβάν σώθηκε γρήγορα και το χειμωνιάτικο κρύο απειλεί να κάψει τα τριφύλλια στο χωράφι: δύο μικρά ντέρμπι στον Δεκέμβριο, δύο ήττες από αντιπάλους που δίδαξαν ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμη φόβητρο.

Η Βαλένθια άλωσε το ΟΑΚΑ, ενώ η Αρμάνι πάτησε γερά σε ένα γήπεδο που μάλλιασε η γλώσσα μου το τελευταίο διήμερο να λέω ότι έχει κατηφόρα από τις λίγες. Την περασμένη Πέμπτη οι «πράσινοι» άγγιζαν την κορυφή, έκτοτε ωστόσο χάνουν έδαφος και αναωριτούνται αν ήταν ένα γλυκό όνειρο, αυτό που έζησαν μετά από τη βραδιά όπου έκρυβαν τα μούτρα ντροπιασμένοι.

Το διαρκές «ως εδώ» του Κώστα Σλούκα είναι το μοναδικό στοιχείο που παραμένει καλογυαλισμένος φάρος μέχρι σήμερα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού κόντεψε να τουμπάρει σχεδόν αβοήθητος απόψε ένα ματς που εξελισσόταν σε πανωλεθρία.

Όταν ολοκληρωθεί η 15η αγωνιστική και διεξαχθεί και ο εξ αναβολής αγώνας του Φαλήρου, ο Παναθηναϊκός μπορεί να βυθιστεί κάτω από τη γραμμή της πρώτης εξάδας και να βρεθεί κοντά στη γραμμή της δεκάδας. Kαι έχει μπροστά του, στο εικοσαήμερο που έρχεται, χριστουγεννιάτικο γολγοθά: Φενέρμπαχτσε, Χάποελ, Κάουνας, Ολυμπιακό.

Το πρόβλημα δεν είναι το βαρύ πρόγραμμα, αλλά η ασήκωτη εικόνα των τελευταίων δύο αγωνιστικών. Ο Φαρίντ επέστρεψε στον πλανήτη γη και αγγίζει τη μπάλα μόνο από επιθετικό ριμπάουντ, η αμυντική λειτουργία ξανασυναντήθηκε με το σύστημα προσευχή, οι ισορροπίες χάνονται μόλις ο Γκραντ αποσύρεται στον πάγκο ή κουράζεται, οι Μήτογλου, Γιούρτσεβεν εξακολουθούν να βράζουν σε νερό. Και ο Ρογκαβόπουλος ανακαλύπτει ότι τις Πέμπτες δεν παίζει ο Πανιώνιος.

Ο χειρότερος όλων -για τα δικά του δυσθεώρητα στάνταρ- είναι εσχάτως ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ξεφορτώνεται τη μπάλα μόνο όταν δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, παρασύρεται σε αδικαιολόγητους εκνευρισμούς και κλέβει συνεχώς στα μετόπισθεν προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια για τα ηρωικά του σλάλομ.

Εάν δεν καταλαβαίνετε σε τι πράγμα αναφέρομαι, γυρίστε το βίντεο του αγώνα στη β’ περίοδο και δείτε ποιος ήταν ο φρουρός του Αρμόνι Μπρουκς όταν ο σεσημασμένος για το σουτ του Αμερικανούς έκανε την ελληνική άμυνα φυσαρμόνικα.

Στα πρώτο από τα τέσσερα σερί τρίποντα του Μπρουκς, ο Ναν έδωσε λάθος βοήθεια και τον άφησε ανενόχλητο. Στο δεύτερο κόλλησε στα σκριν. Στο τρίτο και στο τέταρτο, απλά τον κοίταζε: 52-36 από 40-34 ώσπου να πεις «Αρμόνι» ή έστω «Αρμάνι».

Είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός ξεχαρμάνιασε και ξεκίνησε επική αντεπίθεση μόλις ο Ναν αποσύρθηκε; Το 95-80 έγινε 96-89 με μπροστάρη τον άρχοντα του χάους Τι Τζέι Σορτς σε σχήμα καμικάζι, αλλά τέτοιες ανατροπές ολοκληρώνονται μόνο αν έχουν όλοι μαζί γενέθλια.

«Η Αρμάνι έπαιξε καταπληκτικά στην επίθεση και έβαλε απίστευτα καλάθια», δικαιολογήθηκε ο Εργκίν Άταμαν, την ίδια ώρα που τα social media πλημμύριζαν από διάφορους συνδυασμούς των λέξεων «πρόεδρε», «φέρε» και «Ομπράντοβιτς».

Τι ακριβώς έκανε ο Παναθηναϊκός για να περιορίσει τη ρέντα των Ιταλών και να την κάνει περισσότερο πιστευτή; Άνοιξε ομπρέλα και περίμενε να κοπάσει από μόνη της η καταιγίδα που ήρθε από τις Άλπεις, αυτό έκανε. «Τους το κάναμε κι εμείς εύκολο, δεν μας ένιωσαν καθόλου, χάνουμε αγώνες από την άμυνά μας», σχολίασε ο Χρήστος Σερέλης.

Οι Ιταλοί ξεκίνησαν το ματς με 11/17 τρίποντα και το τελείωσαν με το γήινο 6/16, αλλά το +23 του 30ού λεπτού αποδείχθηκε μαξιλαράκι ασφαλείας, ακόμα και σε απόπειρα αυτοχειρίας. «Μας ισοπέδωναν», ομολόγησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Κρίμα για τον Σλούκα, καθόλου κρίμα για τους υπόλοιπους. Ο κάπτεν ήταν ουσιαστικά ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν του άξιζε να φύγει από το μιλανέζικο Φόρουμ ηττημένος.

«Τurning point», έγραψε στη σιβυλλική ανάρτησή του το αφεντικό, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα της τραυματικής βραδιάς. Ναι, αλλά «turning point» ήταν, υποτίθεται, η ήττα από τους κόκκινους του Βελιγραδίου.



