Η 16η αγωνιστική της EuroLeague, ανήκει πλέον στο παρελθόν με το καθιερωμένο TOP-10 με τις καλύτερες φάσεις να γίνονται γνωστές από τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
Πιο συγκεκριμένα, από τις αναμετρήσεις που έγιναν το διήμερο (16-17/12), για την 16η αγωνιστική, η EuroLeague ξεχώρισε τις καλύτερες φάσεις, αναρτώντας το καθιερωμένο TOP-10.
Μάλιστα, δεν ξεχωρίζει κάποιος από τους παίκτες των «αιωνίων» αυτή τη φορά, με την κορυφή να ανήκει στον Χόρτον Τάκερ και το κάρφωμα που πραγματοποίησε στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Fresh Top 10 from Round 16 coming your way! 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2025
Which play was your favorite? 👀
Top Plays of the Round | @etihad pic.twitter.com/iJbLJnrsVN
