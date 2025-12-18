Γνωστό έγινε καθιερωμένο TOP-10, για την 16η αγωνιστική της EuroLeague, με τη φάση που ξεχωρίζει να είναι το κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ επί του Παναθηναϊκού.

Πιο συγκεκριμένα, από τις αναμετρήσεις που έγιναν το διήμερο (16-17/12), για την 16η αγωνιστική, η EuroLeague ξεχώρισε τις καλύτερες φάσεις, αναρτώντας το καθιερωμένο TOP-10.

Μάλιστα, δεν ξεχωρίζει κάποιος από τους παίκτες των «αιωνίων» αυτή τη φορά, με την κορυφή να ανήκει στον Χόρτον Τάκερ και το κάρφωμα που πραγματοποίησε στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό.