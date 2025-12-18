EuroLeague: Το TOP-10 της 16ης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε καθιερωμένο TOP-10, για την 16η αγωνιστική της EuroLeague, με τη φάση που ξεχωρίζει να είναι το κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ επί του Παναθηναϊκού.

Η 16η αγωνιστική της EuroLeague, ανήκει πλέον στο παρελθόν με το καθιερωμένο TOP-10 με τις καλύτερες φάσεις να γίνονται γνωστές από τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, από τις αναμετρήσεις που έγιναν το διήμερο (16-17/12), για την 16η αγωνιστική, η EuroLeague ξεχώρισε τις καλύτερες φάσεις, αναρτώντας το καθιερωμένο TOP-10.

Μάλιστα, δεν ξεχωρίζει κάποιος από τους παίκτες των «αιωνίων» αυτή τη φορά, με την κορυφή να ανήκει στον Χόρτον Τάκερ και το κάρφωμα που πραγματοποίησε στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό.

