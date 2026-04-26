Κωπηλασία: Είκοσι συνολικά μετάλλια για τα ελληνικά «κουπιά»
Στους τελικούς της Κυριακής (26/4) τα ελληνικά «κουπιά» κατέκτησαν ένδεκα ακόμη μετάλλια και μαζί με τα εννέα του Σαββάτου (25/4) έφτασαν τα είκοσι! Οι Έλληνες πρωταθλητές κατέκτησαν την Κυριακή (26/4) άλλα 6 χρυσά, 2 ακόμη ασημένια και επιπλέον 3 χάλκινα μετάλλια.
Στους τελικούς της Κυριακής (26/4) «λογαριασμό» άνοιξε ο Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. «Χρυσές» αναδείχτηκαν οι Ζωή Φίτσιου-Ευαγγελία Αναστασιάδου που έδειξαν όπως και πέρυσι τις μεγάλες δυνατότητες τους στο διπλό σκιφ γυναικών.
Ξεχωριστός ο τελικός του διπλού σκιφ των νεανίδων, με τα δυο από τα τρία μετάλλια να καταλήγουν σε ελληνικά χέρια. Συγκεκριμένα, οι Αδάμ-Ντάνη κατέκτησαν το χρυσό και οι Μουρατίδου-Καρυώτη το χάλκινο μετάλλιο. Εξαιρετικός για μια ακόμα κούρσα ο Ιάσωνας Μουσελίμης που κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.
