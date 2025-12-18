O Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς στο Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ. στο ΣΕΦ

Ο Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, ο οποίος οδήγησε την Εθνική Γερμανίας στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο EuroBasket 2025, θα είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές στο Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το διάστημα 27 & 28 Δεκεμβρίου, με ώρες διεξαγωγής 10:00 – 15:30 και ελεύθερη είσοδο για τα μέλη του Συνδέσμου, συγκεντρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς προπονητικής σκηνής και προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες πρακτικές, τεχνικές και προπονητικές φιλοσοφίες.

Εισηγητές του Διεθνούς Σεμιναρίου θα είναι οι Αλεξάνταρ Τζίκιτς (προπονητής Εθνικής Γεωργίας), Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς (προπονητής Εθνικής Γερμανίας), Χρήστος Σερέλης (assistant coach Παναθηναϊκού) και Γιάννης Καλαμπόκης (assistant coach Ολυμπιακού).

Ο 47χρονος Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς έχει ρίζες στο Βελιγράδι, ωστόσο μεγάλωσε μπασκετικά στο Βερολίνο, όπου και έκανε τα πρώτα του βήματα ως παίκτης και αργότερα ως προπονητής. Στην πορεία της καριέρας του εργάστηκε ως ασίσταντ κόουτς στην Άλμπα Βερολίνου (2011-12) και στη Λούντβιγκσμπουργκ (2012-13).

Από το 2013 ανήκει στο τεχνικό επιτελείο της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, αναλαμβάνοντας ρόλο head coach στα αναπτυξιακά τμήματα U16, U18, U19 και U20. Με τη γερμανική U20 κατέκτησε δύο τρίτες θέσεις στο EuroBasket (2018 και 2019), ενώ με την U18 πανηγύρισε την κατάκτηση του Albert Schweitzer Turnier το 2018. Παράλληλα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 του 2017, κατέλαβε την 5η θέση. Το 2024 οδήγησε τη γερμανική U18 στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ στη συνέχεια, με την U19, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Με την απουσία του Άλεξ Μουμπρού λόγω προβλήματος υγείας, ο Ιμπραχιμάγκιτς προβιβάστηκε από τη θέση του ασίσταντ κόουτς και να αναλάβει τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του EuroBasket 2025. Η ομοσπονδία και οι παίκτες έδειξαν απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Υπό την καθοδήγησή του, η εθνική ομάδα πανηγύρισε εντυπωσιακές στιγμές, με κορυφαία το ιστορικό 120-57 επί της Μεγάλης Βρετανίας, τη μεγαλύτερη νίκη της Γερμανίας σε EuroBasket από το 1969, κατακτώντας τελικά το χρυσό μετάλλιο.