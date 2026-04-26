Λέτο: «Το άγχος είναι φυσιολογικό, να χτίσουμε στην εικόνα του δεύτερου μέρους»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη.

Η Κηφισιά συνεχίζει χωρίς νίκη στα Play Out, όμως είναι αήττητη τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές έχοντας ισάριθμες ισοπαλίες. Ο προπονητής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε τόσο στο άγχος που υπάρχει, όσο και στην εικόνα του δεύτερου μέρους.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Η αλήθεια είναι πως είχαμε άγχος. Είναι φυσιολογικό. Τέτοιου είδους παιχνίδια έχουν ένταση και άγχος. Όσοι είναι απέξω ίσως δεν το βλέπουν, όμως οι παίκτες το νιώθουν καλύτερα.

Ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Να κοιτάξουμε μπροστά, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τους βαθμούς της νίκης.

Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτή στην οποία πρέπει να χτίσουμε και όποιος είναι στο 100% έτοιμος ψυχολογικά και σωματικά θα παίξει».