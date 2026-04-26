Αναστασίου: «Υπήρχε τρομερό άγχος, είναι δύσκολη περίοδος για όλες τις ομάδες»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία του Παναιτωλικού με την Κηφισιά στη Νεάπολη.

Ο Παναιτωλικός για τρίτο διαδοχικό ματς των Play Out δεν κατάφερε να νικήσει, καθώς έμεινε στη ισοπαλία δίχως σκορ με την Κηφισιά. Στις δηλώσεις του μετά το ματς ο προπονητής του Τίτορμου, Γιάννης Αναστασίου, στάθηκε στο άγχος που υπήρχε.

«Ήταν σημαντικό ματς δεδομένου ότι προερχόμασταν από δύο ήττες. Θέλαμε θετικό αποτέλεσμα. Υπήρχε τρομερό άγχος. Σημαντικό ότι κρατήσαμε το μηδέν. Προχωράμε, πέντε ματς ακόμη».

«Θα είναι διαφορετικό ματς στην έδρα μας. Πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε το επόμενο Σάββατο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα με την μπάλα. Όταν έχεις κάνει δύο αρνητικά αποτελέσματα, με τέτοιες εμφανίσεις, παίζοντας καλά για ένα διάστημα και μετά σβήνεις, υπάρχει πίεση.

Είναι δύσκολη περίοδος για όλες τις ομάδες, να διατηρήσεις επίπεδο απόδοσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό που κρατήσαμε το μηδέν. Προχωράμε».