Βαρβούνης: «Ο κόσμος της Μυκόνου έχει δείξει πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα»

Η Μύκονος υποδέχεται την ΑΕΚ και ο ασίσταντ κόουτς Δημήτρης Βαρβούνης σχολίασε την αναμέτρηση με την «Ένωση» στο Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Μεράς.

Η Μύκονος φιλοξενεί την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (20/12, 16:00, ERTSPORTS 1) και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Δημήτρης Βαρβούνης, ανέφερε στο mykonosbc.gr με αφορμή την αναμέτρηση με την «Ένωση»: «Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, διεκδικώντας παράλληλα τον τίτλο στο Basketball Champions League, με πολλούς έμπειρους παίκτες και έναν εξαιρετικά έμπειρο προπονητή. Όλοι οι παίκτες της, από το 1 έως το 5, μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα, να σκοράρουν και να ποστάρουν. Πρόκειται για μία πολύ ταλαντούχα ομάδα. Οι Έλληνες παίκτες της ΑΕΚ είναι εξαιρετικοί, με διάθεση να δημιουργούν καταστάσεις είτε για τον εαυτό τους είτε για τους συμπαίκτες τους.

Για εμάς, η εβδομάδα δεν κύλησε όπως θα θέλαμε, λόγω τραυματισμών και ασθενειών. Καλούμαστε να ξεπεράσουμε μια συνεχή κατάσταση με ατυχίες. Δεν θέλω να σταθώ σε δικαιολογίες. Εμείς πρέπει να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι και να παλέψουμε, ξεκινώντας από την άμυνά μας, που είναι το βασικότερο στοιχείο μας. Όπως λέει ο κόουτς Ζιάγκος, η μπάλα πρέπει να περνάει από όλα τα χέρια και από όλους τους παίκτες, για να βρίσκουμε ευκαιρίες και να σκοράρουμε».

O άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου σχολίασε την πρόσφατη νίκη επί της Καρδίτσας: «Η Καρδίτσα είναι ένα υγιές σωματείο, και είναι σημαντικό να υπάρχουν υγιή σωματεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμάς για βαθμολογικούς λόγους. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που είχαμε στοχεύσει ότι πρέπει να κερδίσουμε. Τα παιδιά έβγαλαν τρομερή ενέργεια και διάθεση από το πρώτο λεπτό, πίστεψαν στο πλάνο και στους εαυτούς τους. Γι’ αυτό ήρθε και η νίκη».

Ο Δημήτρης Βαρβούνης σχολίασε τη στήριξη των φιλάθλων της Μυκόνου Betsson: «Ο κόσμος έχει δείξει πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα, ανεξαρτήτως του αντιπάλου που αντιμετωπίζουμε. Είναι πάντα δίπλα μας για να μας βοηθήσει, να χαρεί μαζί μας τις επιτυχίες της ομάδας στη Stoiximan GBL. Έρχονται για να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι με διάθεση, να το απολαύσουν και να εμψυχώσουν την ομάδα ώστε να φτάσει στη νίκη».