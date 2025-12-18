Τζάρεντ Μπάτλερ για τις τρεις σερί ήττες του Ερυθρού Αστέρα: «Δεν είναι ώρα για πανικό»

H Χάποελ Τελ Αβίβ υποχρέωσε τον Ερυθρό Αστέρα στην τρίτη συνεχόμενη ήττα στη EuroLeague και ο Τζάρεντ Μπάτλερ καλεί σε ψυχραιμία.

Η τελευταία σημείωση σχετικά με την πορεία του Ερυθρού Αστέρα στη EuroLeague ήταν η ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου στη regular season -τέταρτη στα τελευταία πέντε ματς και ο Τζάρεντ Μπάτλερ παραμένει καθησυχαστικός.

«Απλά, πρέπει να μείνεις ήρεμος. Δεν είναι ώρα για πανικό, πρέπει να μαζευτούμε και να συνεχίσουμε μαζί. Ακόμα και οι καλύτερες ομάδες κάποια στιγμή στη σεζόν περνούν δύσκολες φάσεις. Αυτή είναι μια ευκαιρία για εμάς να μάθουμε. Ο στόχος μας παραμένει να είμαστε οι καλύτεροι στο τέλος της σεζόν», εξήγησε ο Αμερικανός πρώην NBAer.

Ο 25χρονος γκαρντ αναφέρθηκε στην προσαρμογή του στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της EuroLeague: «Έχω συνηθίσει τη μπάλα, την ατμόσφαιρα, τον ρυθμό… Προσπαθώ να παίζω και να μην κοιτάζω υπερβολικά το ταμπλό, αλλά να επικεντρώνομαι σε ό,τι μας ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι. Να πηγαίνουμε με τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Κόντι Μίλερ-Μακίνταϊρ είναι πάντα δίπλα μου, μου δίνει συμβουλές, μιλάει μαζί μου και με ωθεί να παίξω το παιχνίδι μου… Μπορώ μόνο να πω ότι μου υπενθυμίζει πάντα να παίζω τη στιγμή που μου δίνεται η ευκαιρία».