ΑΣ ΠΑΟΚ: «Η ανάληψη της διοίκησης σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Συλλόγου μας»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ χαιρετίζει τη νέα Διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Η ανάληψη της διοίκησης σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Συλλόγου μας, καθώς μετά από πολλά χρόνια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παύει να διοικείται από διοίκηση Πρωτοδικείου. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, που δημιουργεί προσδοκίες, ευθύνες και προοπτικές για το παρόν και το μέλλον του ΠΑΟΚ.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η νέα Διοίκηση θα εργαστεί με σοβαρότητα, διαφάνεια και όραμα, ώστε να δώσει σάρκα και οστά στα όνειρα όλων των ΠΑΟΚτσήδων και να επαναφέρει το τμήμα εκεί που του αξίζει, αντάξιο της ιστορίας, του μεγέθους και του κόσμου του Συλλόγου.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα βρίσκεται, όπως πάντα, αρωγός σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί το καλό του ΠΑΟΚ και ενώνει την οικογένειά του.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία».

