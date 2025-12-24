Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (24/12) στο Gazzetta
Τα μεταγραφικά των ομάδων και η νίκη του Παναθηναϊκού εκτός έδρας επί της Ζαλγκίρις (85-92) ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Συσκότιση και ντροπή!» τα λόγια του κ. Καραπαπά.
Livesport: «3 μάγοι για το 8ο!» του Παναθηναϊκού.
Φως των σπορ: «Μοιράζει... χυλόπιτες!» ο Ελ Καμπί.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Το δώρο του Μέντι...» θα είναι ένα εξτρέμ.
Ώρα των σπορ: «Έρχονται φορ & χαφ» στην ΑΕΚ.
