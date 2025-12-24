Τα μεταγραφικά των ομάδων και η νίκη του Παναθηναϊκού εκτός έδρας επί της Ζαλγκίρις (85-92) ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Συσκότιση και ντροπή!» τα λόγια του κ. Καραπαπά.

Livesport: «3 μάγοι για το 8ο!» του Παναθηναϊκού.

Φως των σπορ: «Μοιράζει... χυλόπιτες!» ο Ελ Καμπί.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Το δώρο του Μέντι...» θα είναι ένα εξτρέμ.

Ώρα των σπορ: «Έρχονται φορ & χαφ» στην ΑΕΚ.