Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (24/12) αγώνων του Κόπα Άφρικα.

Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα (24/12) και το αθλητικό πρόγραμμα μεταδόσεων δεν περιλαμβάνει ούτε Euroleague, ούτε κάποιο άλλο γεγονός, πέρα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται και η Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν ρίχνεται στη μάχη, καθώς στις 19:30 παίζει με τη Μοζαμβίκη. Νωρίτερα, στις 14:30, έχουμε το ματς της Μπουρκίνα Φάσο με την Ισημερινή Γουινέα, για να ακολουθήσει στις 17:00 η αναμέτρηση της Αλγερίας με το Σουδάν.

Η ημέρα κλείνει στις 22:00, όπου το Καμερούν αντιμετωπίζει τη Γκαμπόν. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την ΕΡΤ2.

Οι σημερινές μεταδόσεις