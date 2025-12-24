Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η Ακτή Ελεφαντοστού του Λαφόν και οι άλλες μάχες στο Κόπα Άφρικα
Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα (24/12) και το αθλητικό πρόγραμμα μεταδόσεων δεν περιλαμβάνει ούτε Euroleague, ούτε κάποιο άλλο γεγονός, πέρα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται και η Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν ρίχνεται στη μάχη, καθώς στις 19:30 παίζει με τη Μοζαμβίκη. Νωρίτερα, στις 14:30, έχουμε το ματς της Μπουρκίνα Φάσο με την Ισημερινή Γουινέα, για να ακολουθήσει στις 17:00 η αναμέτρηση της Αλγερίας με το Σουδάν.
Η ημέρα κλείνει στις 22:00, όπου το Καμερούν αντιμετωπίζει τη Γκαμπόν. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την ΕΡΤ2.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Μπουρκίνα Φάσο - Ισημερινή Γουινέα (14:30, ΕΡΤ 2)
- Αλγερία - Σουδάν (17:00, ΕΡΤ 2)
- Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη (19:30, ΕΡΤ 2)
- Καμερούν - Γκαμπόν (22:00, ΕΡΤ 2)
