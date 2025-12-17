Κεκλεισμένων των θυρών θα είναι το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Μακάμπι για την πρεμιέρα του β' γύρου της Euroleague.

Χωρίς την βοήθεια των φιλάθλων της θα υποδεχθεί η Μπαρτσελόνα την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα οι αρχές της Ισπανίας ανακοίνωσαν ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και αυτό λόγω του πλαισίου που υπάρχει για τα παιχνίδια των Ισραηλινών ομάδων επί ισπανικού εδάφους τη φετινή σεζόν. Κάτι που ισχύει και για όλες τις ομάδες από το Ισραήλ που αγωνίζονται στην Ισπανία και ισχύει για όλες τις διοργανώσεις.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα έλαβε την εν λόγω απόφαση με μεγάλη απογοήτευση, καθώς τη συγκεκριμένη ημερομηνία (6/1) γιορτάζουν τα Θεοφάνεια όπου πραγματοποιούνται πολλά φεστιβάλ για παιδιά. Κάτι που θα έφερνε πολυ κόσμο στο «Palau Blaugrana» σε μια άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί.

Φέτος είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών το παιχνίδι της Βαλένθια με την Χάποελ Τελ Αβίβ στις 15 Οκτωβρίου.