Oι Μάβερικς άντεξαν στο θρίλερ και επικράτησαν με 131-130 των Μάβερικς.

Νίκη για τους Μάβερικς κόντρα στους Νάγκετς με 131-130 σε αποτέλεσμα που περίμεναν ελάχιστοι. Ο Γουότσον είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του αλλά αστόχησε στο σουτ.

Στο 12-19 πήγαν οι νικητές, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 21-8 και είναι ψηλά στη Δύση.

Ο Φλαγκ είχε 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε άλλη μια μεγάλη εμφάνιση φέτος, ενώ στον αντίποδα ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ. Ο Γιόκιτς είχε 29 πόντους με 14 ριμπάουντ.

Mεγάλο ματς και ο Ντέιβις για τους νικητές με 31 πόντους και 9 ριμπάουντ.