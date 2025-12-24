Μάβερικς - Νάγκετς 131-130: Άντεξαν στο θρίλερ της Δύσης
Νίκη για τους Μάβερικς κόντρα στους Νάγκετς με 131-130 σε αποτέλεσμα που περίμεναν ελάχιστοι. Ο Γουότσον είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του αλλά αστόχησε στο σουτ.
Στο 12-19 πήγαν οι νικητές, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 21-8 και είναι ψηλά στη Δύση.
Ο Φλαγκ είχε 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε άλλη μια μεγάλη εμφάνιση φέτος, ενώ στον αντίποδα ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ. Ο Γιόκιτς είχε 29 πόντους με 14 ριμπάουντ.
Mεγάλο ματς και ο Ντέιβις για τους νικητές με 31 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.