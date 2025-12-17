Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η επόμενη αγωνιστική της Elite League, μετά την 13η αγωνιστική.

Τέσσερις αναμετρήσεις είχε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για την 13η αγωνιστική της Elite League, με τις δύο από αυτές να κρίνονται στην παράταση.

Η Δόξα Λευκάδας, έπιασε κορυφή, κερδίζοντας με 70-61 τους Μαχητές, την ώρα που το ντέρμπι που εξελίχθηκε στον Βόλο, η Δάφνη επικράτησε της Νίκης Βόλου στην παράταση με 74-67.

Στον άλλο ματς που κρίθηκε στην παράταση, το Ψυχικό κέρδισε τον Κόροιβο, στην Αμαλιάδα με 80-78 και με 2η συνεχόμενη νίκη ανέβηκε στο 8-4.

Η αγωνιστική συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/12) με τρία παιχνίδια: Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος και Λαύριο Boderm-Σοφάδες με τζάμπολ στις 17:00 και μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube και το Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons, που θα αρχίσει στις 18:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 13η αγωνιστική:

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό 78-80 (κ.α. 70-70)

Νίκη Βόλου-Δάφνη 67-74 (κ.α. 61-61)

Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 61-70

19:00 Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ (YouTube Hellenic BF)

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

17:00 Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube Hellenic BF)

17:00 Λαύριο Boderm-Σοφάδες (YouTube Hellenic BF)

18:30 Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω

Αναλυτικά τα φύλα αγώνα:

Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 61-70

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Τζιοπάνος-Χατζημπαλίδης (Σιμητόπουλος)

Δεκάλεπτα: 17-13, 30-29, 47-57, 61-70

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 7 (1), Μπανκς 9 (1), Πουρλίδας, Κατσαμούρης 2, Νώτης 23, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 2, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 17, Κομνιανίδης 1

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 4 (1), Άλεν 8 (2), Καλλιακούδας 10 (2), Γιαννούλτσης 2, Σαχπατζίδης 2, Χατζηνικόλας 17 (3), Σταυρακούκας 13, Φύτρος 6, Βισνιέφσκι 8

Νίκη Βόλου-Δάφνη 67-74 (κ.α. 61-61)

Διαιτητές: Αθανασιάδης-Ταρενίδης-Τσάνταλη (Βαρνάς)

Δεκάλεπτα: 16-16, 29-38, 51-49, 61-61, 67-74 (πρτ.)

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 8 (1), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 10 (2), Φιλοξενίδης 7 (1), Δήμος, Σλέιτερ 15 (2), Σπυρόπουλος 13, Βλαχογιάννης 5, Μπακέας, Τσουμάνης 9

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (3), Τζιβελέκας, Τοπάλι 6, Καράμπουλας 20 (2), Ετζιάκα 3 (1), Κάρτραϊτ 18, Φιλιππάκος 14, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος

Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό 78-80 (κ.α. 70-70)

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Καρπάνος-Κωνσταντινίδου (Σπυρόπουλος)

Δεκάλεπτα: 18-15, 33-39, 53-57, 70-70, 78-80 (πρτ.)

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Σμιθ 14 (1), Λεμπέσης 2, Κωνσταντινίδης 6 (2), Πιλάβιος 8 (2), Παρασκευόπουλος 13 (2), Βάρνερ 21 (1), Πετανίδης 8, Καλιανιώτης 6

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 7 (1), Παπαγιάννης, Κουκάς 11 (3), Μπουρνελές 3, Δήμου, Αντωνάκης 10 (2), Καρράς 10, Γουέλς 20 (2), Ζορμπάς 6, Δημάκος 5 (1), Θεοδώρου 8 (1)

Η επόμενη αγωνιστική (14η, 20-21/12)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (ERT Sports)

17:00 Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube Hellenic BF)

19:00 ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm (YouTube Hellenic BF)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός (YouTube Hellenic BF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου (YouTube Hellenic BF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό (YouTube Hellenic BF)

17:00 Vikos Φalcons-Αιγάλεω (YouTube Hellenic BF)

Ρεπό: Evertech Παπάγου

