Ο Μόντε Μόρις μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό να αποκαλύπτει μέσα από instastory του τον αριθμό που θα έχει στην φανέλα του.

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στην Ελλάδα και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό.

Ακόμη είναι άγνωστο το πότε θα παίξει για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης (18/11), καθώς την Τετάρτη (17/12) ο Μόντε Μόρις ήταν προγραμματισμένο να περάσει τα εργομετρικά, τα οποία θα έδειχναν και την κατάστασή του

Ο Μόντε Μόρις πάντως δείχνει πως δεν... κρατιέται να αγωνιστεί, ανεβάζοντας ένα στόρι με την ντουλαπάκι του στα αποδυτήρια, με το οποίο αποκάλυψε μάλιστα και τον αριθμό που θα φοράει.

Συγκεκριμένα ο Μόντε Μόρις θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό με τον αριθμό 11 στην πλάτη.