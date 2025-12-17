Ο Αντώνης Καλκαβούρας πιστεύει ότι οι καθοριστικές παράμετροι στο σύγχρονο μπάσκετ αποτελούν τα στοιχεία που διαχωρίζουν την δεδομένη στιγμή τους δύο «αιώνιους αντιπάλους» κι εκτιμά ότι, αμφότεροι, χρειάζονται ενίσχυση μέσα στην ρακέτα για να πάνε Final 4.

Δεν ξέρω πως έχετε «διαβάσει» την εφετινή Euroleague, μετά από το 42,1% της διαδρομής (ο Ολυμπιακός έχει έναν αγώνα λιγότερο) στην κανονική περίοδο, αλλά και για το αν συμφωνείτε με την άποψη ότι, μέσα Δεκέμβρη, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα συν του ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος για διορθωτικές κινήσεις που μπορούν να κάνουν την διαφορά...

Η δική μου γνώμη στην παραπάνω διαπίστωση βρίσκεται στο ναι μεν αλλά! Και για να γίνω πιο σαφής, βάσει πάντα της εικόνας που παρουσιάζουν οι δύο ελληνικές ομάδες, σε σχέση με τον ανταγωνισμό της διοργάνωσης αλλά και την κατεύθυνση που πηγαίνει το μπάσκετ στην νέα εποχή, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη χρονική πίστωση που απορρέει από τα περισσότερα παιχνίδια του νέου format, δεν είναι απαραίτητα θετική εξέλιξη.

Κοινώς, αν μία ομάδα δεν έχει «χτιστεί» με τα κατάλληλα συστατικά από το καλοκαίρι και υστερεί στα επιδραστικά χαρακτηριστικά του αθλήματος, δεν αποκλείεται και να πληγεί από την επέκταση της σεζόν! Από την άποψη ότι μεσούσης της περιόδου, η μετεγγραφική αγορά παρουσιάζεται ολοένα και φτωχότερη και οι παίκτες που μπορούν να έχουν άμεσο impact, αρχίζουν και γίνονται είδος εν ανεπαρκεία.

Για να μπούμε σιγά-σιγά στο ζουμί του κειμένου, η 16η αγωνιστική πρόσφερε ευθύς εξαρχής στους δύο εκπροσώπους μας στην EL, την ευκαιρία για μία ουσιαστική αγωνιστική και βαθμολογική αντίδραση.

Με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ελαφρώς μικρότερο βαθμό δυσκολίας, λόγω της έδρας και της απειρίας της Βαλένθια και τους «πράσινους» να πρέπει να υπερβούν αρκετά τα standards των δύο τελευταίων εβδομάδων για να φύγουν αλώβητοι από το «καμίνι» της Φενερμπαχτσέ.

Κακά τα ψέματα, ένα ενδεχόμενο 2/2 απέναντι σε δύο εκ των τεσσάρων πιο φορμαρισμένων ομάδων της διοργάνωσης (μαζί με την Μπαρτσελόνα και την Χάποελ), θα ήταν κάτι περισσότερο από βάλσαμο για το ηθικό των «αιωνίων αντιπάλων», αλλά και για την αναρρίχηση τους στην κατάταξη!

Ειδικότερα σε μία χρονική στιγμή που η απόδοσή τους θα έπρεπε να βρίσκει μία σταδιακή σταθεροποίηση... Άλλωστε, μάλλον και οι δύο ψάχνουν ψηλό (οι Πειραιώτες έχουν να ενσωματώσουν και έναν «κοντό»), ενώ το πρόγραμμα των αγώνων που έρχονται γίνεται ολοένα και πιο βαρύ.

Παναθηναϊκός: Πήρε άριστα σε δύσκολο διαγώνισμα!

Στην ασιατική πλευρά της Πόλης και απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης της καλύτερης άμυνας (μ.ο. 78,5π.) και της ολικής επαναφοράς με 6 διαδοχικές νίκες (με μέσο παθητικό που «κατέβηκε» στους 74,5 πόντους), ο Εργκίν Αταμάν ήξερε ότι η ομάδα του έπρεπε να παρουσιάσει μία εντελώς διαφορετική εικόνα στην άμυνα και στην λογική ότι θα είχε και τον Όσμαν στην διάθεσή του, να έχει βάλει μεγαλύτερα προβλήματα στην «καλοκουρδισμένη» ανασταλτική λειτουργία της Φενέρ.

Τι χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, για να ξεκλειδώσει την physical αμυντική ικανότητα των παικτών του Saras, αν υποθέσουμε ότι ο Ναν (25π., 4ασ. & 4κλ.) θα ήταν σε θέση να παίξει και σηκώνοντας το μεγαλύτερο επιθετικό βάρος, να τραβήξει πάνω του περισσότερη προσοχή;

Περισσότερο transition παιχνίδι που του έδωσε (ειδικότερα στο πρώτο μέρος) ο Τούρκος διεθνής forward και αποτελεσματικό iso, αξιοποιώντας το ατομικό ταλέντο των παικτών του...

Ταυτόχρονα, όμως, όφειλε να είναι συνεπής και στα μετόπισθεν, βγάζοντας σκληράδα και physicality στις προσωπικές μονομαχίες και «κλείνοντας» τους χώρους, ώστε να μην επιτρέψει εύκολα καλάθια και να χάσει όσο το δυνατόν λιγότερα αμυντικά ριμπάουντ.

Αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά διαστήματα στο 1ο μέρος και ολόκληρη την 3η περίοδο στην οποία βρέθηκαν στο -8 και λίγο έλλειψε να χάσει την επαφή με το σκορ, οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν εξαιρετικά όλες τις δυσκολίες της αναμέτρησης και ο Αταμάν είχε πολύ επιδραστικές προσαρμογές σε σχήματα και τακτική.

Το πιο σημαντικό απ' όλα, όμως, είναι ότι στο 4ο δεκάλεπτο μπήκε στο παρκέ έχοντας στον ύψιστο βαθμό το ένστικτο της επιβίωσης, λες και το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν νοκ-άουτ. Η αυταπάρνηση του Χουάντσο στην άμυνα και οι ευθύνες που πήρε στην επίθεση (έχοντας έως τότε μηδέν πόντους) και οι αποφάσεις του Σλούκα, που συνεχίζει να έχει μία ασύλληπτη αναλογία ασίστ (5,8)/λαθών (0,9), σε συνδυασμό με την ομαδική επιθετική άμυνα, ήταν τα στοιχεία που έγειραν την πλάστιγγα για να «σπάσει» η έως εκείνο το σημείο διαφαινόμενη κυριαρχία των γηπεδούχων.

Οι 31 πόντοι των τελευταίων δέκα λεπτών (με 9/16 σουτ, 5 ασίστ & 4 κλεψίματα) ήταν «μαχαιριά στην καρδιά» μίας αμυντικής προσπάθειας, που είχε επιτρέψει μόλις 9 πόντους (με 3/18 σουτ) στο πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου.

Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το “turning point” που φανταζόταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όταν έκανε την σχετική ανάρτηση την περασμένη εβδομάδα, πάντως η εικόνα του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη (2/2 φέτος επί τουρκικού εδάφους) και η μεγάλη νίκη (81-77) με ανατροπή, ήταν ό,τι πιο ενθαρρυντικό μπορούσε να προκύψει (μαζί με την εδραίωση στην πρώτη 4άδα) μετά τις δύο τελευταίες ήττες από Αρμάνι και Βαλένθια.

Μαζί και με την επιλογή ενός ακόμη αθλητικού ψηλού, γιατί ο Φαρίντ κάποια στιγμή θα σκάσει και χρειάζεται στήριξη, ο Χολμς θα χρειαστεί έξτρα χρόνο για να βρει ρυθμό και ο Γιούρτσεβεν (αν μείνει), υπολογίζεται μόνο μικρούς βοηθητικούς ρόλους.

Υγ.1: Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μπω στο μυαλό του Αταμάν, ως προς τη λογική που επέλεξε να πάρει τον Σορτς. Εκτός κι αν δεν ήθελε να τον δει να παίζει κάπου αλλού... Όσο είναι καλά ο Ναν και ο Σλούκας, δεν βλέπω πως θα αποκτήσει βασικό ρόλο... Και αυτό όχι, γιατί δεν είναι elite παίκτης...

Ολυμπιακός: Πιο προβλέψιμος από ποτέ!

Στο Φάληρο, το ματς με τις «νυχτερίδες» ανήκε στην κατηγορία εκείνων που δεν έχουν επόμενη μέρα! Τόσο σημαντική ήταν η νικηφόρα αντίδραση για τους «ερυθρόλευκους» και απόλυτα λογικό ήταν να μην υπάρχει καν το σενάριο της ήττας (92-99).

Ο Ολυμπιακός έπρεπε να νικήσει έστω και με μισό μηδέν, ώστε να αξιοποιήσει το εύκολο ματς της επόμενης αγωνιστικής για να κάνει το 2/2 και να μπει στην εποχή του Μόντε Μόρις με το δεξί, ατενίζοντας με μεγαλύτερη αισιοδοξία την συνέχεια.

Προσωπικά πιστεύω ότι με το περυσινό rotation, ακόμη και υποφερτά να έπαιζε ίσως να κέρδιζε την αντίστοιχη Βαλένθια! Φέτος, όμως, που ήταν εξαιρετικά άτυχος με τις περιπτώσεις του Έβανς (και εν συνεχεία με τον ΜακΚίσικ και προσφάτως με τον Γουορντ), δεν έχει την φρεσκάδα και την ενέργεια για να έχει μεγάλη διάρκεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου και μοιραία οι περισσότερες ομάδες είναι πιο αθλητικές και είτε του βάζουν δύσκολα, είτε τον κερδίζουν.

Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που φέτος, οι Πειραιώτες δεν έχουν θέλξει ιδιαίτερα με την απόδοσή τους και δεν ήταν πειστικοί ακόμη και στις νίκες. Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε το ότι η επιλογή του Μπαρτζώκα να δώσει πολύ χρόνο στον Ντόρσεϊ (και γιατί είναι σε καλή κατάσταση, αλλά και γιατί δημιουργώντας για τον εαυτό του, δίνει μία άλλη διάσταση στην επίθεση της ομάδας), έχει μειώσει αρκετά την επιδραστικότητα κατά βάση του Φουρνιέ (φαίνεται ότι δεν μπορεί να παίξει μαζί του, σαν “3”) και του Βεζένκοβ (σε μικρότερο βαθμό, αλλά όχι αμελητέο), καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Ολυμπιακός έχει απομακρυνθεί από τις επιθετικές του αρχές και έχει πολύ πιο προβλέψιμος και αντιμετωπίσιμος.

Στην εξίσωση βάλτε το αναγκαστικό overuse του Μιλουτίνοφ, που για το βαρύ κορμί που κουβαλάει φθείρεται και κουράζεται όταν παίζει πάνω από 18-20 λεπτά στις ταχύτητες που παίζεται το μπάσκετ στην Euroleague.

Τον περιορισμό στον ρόλο του Παπανικολάου (πάντα έχει πληθωρική επίδραση) και τον επίσης αναγκαστικά αυξημένο χρόνο συμμετοχής (μ.ο. 25,2') του 33χρονου πλέον Γουόκαπ , γιατί κανένας άλλος point-guard δεν κάνει με συνέπεια όλα αυτά που θέλει ο 60χρονος τεχνικός και έχετε τους λόγους που ο Ολυμπιακός δίνει την εικόνα της κουρασμένης ομάδας, που πάει να κερδίσει με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το ατομικό ταλέντο, αλλά προδίδεται από τα αργά της πόδια και την έλλειψη φρεσκάδας και ενέργειας.

Τομείς στους οποίους, πλέον, οι περισσότερες ομάδες της Euroleague παρουσιάζονται άκρως θωρακισμένες! Εξ' ου και το χθεσινό εκπληκτικό turn around της Βαλένθια (μετράει 8 σερί νίκες σε Ισπανία και Ευρώπη), που γύρισε... τούμπα δύο φορές το ματς από το -11 (το 40-29 στο 14', έγινε 47-49 στο ημίχρονο) και το -13 (το 71-58 στο 28', έγινε 88-99 στο 39'), έχοντας συνολικά 18 επιθετικά ριμπάουντ και μόνο στην 4η περίοδο, 11/19 σουτ με 8 ασίστ και 1 λάθος!

Στο ίδιο διάστημα οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 0/8 τρίποντα, έχασαν πέντε κρίσιμα αμυντικά ριμπάουντ και ήταν δύο ταχύτητες πίσω από τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ (έχει φτιάξει ομαδάρα με παίκτες που τώρα γίνονται γνωστοί στο ευρύ κοινό) και αποκαρδιωτικοί στις επιστροφές και στην transition άμυνα...

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεσα έναν αθλητικό ψηλό με έφεση στο ριμπάουντ και ας είναι απλά αξιοπρεπής επιθετικά και φυσικά να μπει ο Μόρις και απελευθερώνοντας τον Γουόκαπ, να δώσει άλλη διάσταση στην επιθετική του εικόνα. Με το υπάρχον personnel και με τους Βεζένκοβ και Φουρνιέ πιο σημαντικούς παίκτες με βάση το παιχνίδι του Μπαρτζώκα, ο ΜακΚίσικ (και φυσικά ο Γουόρντ όταν επιστρέψει), είναι σαφώς πιο χρήσιμος από τον Ντόρσεϊ, ώστε να μην χαθεί άλλο έδαφος.

Υγ.2: Δεν θυμάμαι ποτέ τον Ολυμπιακό, επί των ημερών του Μπαρτζώκα, να συμπληρώνει τρία ματς (ισάριθμες) στην Euroleague, με μέσο παθητικό 95,3 πόντους!

